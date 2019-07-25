Консервация или заморозка фруктов и овощей: что выбирают хозяйки

"Сегодня" узнали, когда лучше покупать овощи и фрукты для консервации, чтобы не переплатить

В Украине начался сезон заготовок на зиму. Экономные хозяйки подсчитывают, какой вариант выгоднее: законсервировать продукты самостоятельно, заморозить их или купить готовое.

Киевлянка Елена Герасименко в эти дни консервирует на зиму огурцы.

"Они у меня солились пять дней. И вот сегодня они уже готовы, чтобы складывать их в баночки и закатывать", – говорит она.

Елена закрыла уже 33 трехлитровых банки огурцов. И это только половина запланированного запаса на зиму. Женщина консервирует огурцы ежегодно, много и по авторским рецептам.

"Я кладу много специй. В этом году первый раз положила в зелень дубовые листья", – говорит Герасименко.

Часть консервации съедает семья, а остальное она раздает друзьям.

"Себестоимость литровой банки со специями, с зеленью, с чесноком, получается максимум 11-12 гривен, поэтому считайте сами – поллитровая банка в магазине стоит 48-50 гривен", – подытоживает Герасименко.

А в доме Клавдии Рябоненко все запасы – в морозилке.

"Мы морозим и овощи, и фрукты. Здесь и зелень для борща, и вишни для вареников", – рассказывает хозяйка.

У нее хлопот с консервацией нет. Почти все – замораживает. Выгодно, потому что с собственного огорода.

"Замораживаю вишни много, мы берем ведро или даже полтора ведра. Замораживаем цуккини много, потому что идет на рагу, мы любим овощные блюда", – говорит Клавдия.

Многие хозяйки в эти дни покупают овощи и фрукты, чтобы спрятать на полгода в кладовую, несмотря на то что цены на овощи еще могут упасть.

Сезонные заготовки украинцы все чаще делают не для сбережений, а потому что так привыкли. И это неплохо, констатируют эксперты. Впрочем, во всем должна быть мера.

Здоровой пищей консервацию диетологи не считают. В овощной – много соли и уксуса. В варенье – сахара. А вот тенденцию к замораживанию поддерживают. В связи с этим переориентируются и производители.

"Мы видим спрос на замороженную продукцию, он последние три года растет", – говорит заместитель генерального директора "Украинской аграрной конфедерации" Наталья Зарицкая.

Несмотря на это, отказаться от идеи запастись на зиму солененьким или сладеньким собственного производства украинские хозяйки не спешат. И если заготавливать огурцы по нынешним ценам уже выгодно, то консервирование томатов лучше отложить до сентября, говорят эксперты.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, когда ждать падения цен на помидоры.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Консервация или заморозка фруктов и овощей: что выбирают хозяйки". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"