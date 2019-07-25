Консервация или заморозка фруктов и овощей: что выбирают хозяйки
"Сегодня" узнали, когда лучше покупать овощи и фрукты для консервации, чтобы не переплатить
В Украине начался сезон заготовок на зиму. Экономные хозяйки подсчитывают, какой вариант выгоднее: законсервировать продукты самостоятельно, заморозить их или купить готовое.
Киевлянка Елена Герасименко в эти дни консервирует на зиму огурцы.
"Они у меня солились пять дней. И вот сегодня они уже готовы, чтобы складывать их в баночки и закатывать", – говорит она.
Елена закрыла уже 33 трехлитровых банки огурцов. И это только половина запланированного запаса на зиму. Женщина консервирует огурцы ежегодно, много и по авторским рецептам.
"Я кладу много специй. В этом году первый раз положила в зелень дубовые листья", – говорит Герасименко.
Часть консервации съедает семья, а остальное она раздает друзьям.
"Себестоимость литровой банки со специями, с зеленью, с чесноком, получается максимум 11-12 гривен, поэтому считайте сами – поллитровая банка в магазине стоит 48-50 гривен", – подытоживает Герасименко.
А в доме Клавдии Рябоненко все запасы – в морозилке.
"Мы морозим и овощи, и фрукты. Здесь и зелень для борща, и вишни для вареников", – рассказывает хозяйка.
У нее хлопот с консервацией нет. Почти все – замораживает. Выгодно, потому что с собственного огорода.
"Замораживаю вишни много, мы берем ведро или даже полтора ведра. Замораживаем цуккини много, потому что идет на рагу, мы любим овощные блюда", – говорит Клавдия.
Многие хозяйки в эти дни покупают овощи и фрукты, чтобы спрятать на полгода в кладовую, несмотря на то что цены на овощи еще могут упасть.
Сезонные заготовки украинцы все чаще делают не для сбережений, а потому что так привыкли. И это неплохо, констатируют эксперты. Впрочем, во всем должна быть мера.
Здоровой пищей консервацию диетологи не считают. В овощной – много соли и уксуса. В варенье – сахара. А вот тенденцию к замораживанию поддерживают. В связи с этим переориентируются и производители.
"Мы видим спрос на замороженную продукцию, он последние три года растет", – говорит заместитель генерального директора "Украинской аграрной конфедерации" Наталья Зарицкая.
Несмотря на это, отказаться от идеи запастись на зиму солененьким или сладеньким собственного производства украинские хозяйки не спешат. И если заготавливать огурцы по нынешним ценам уже выгодно, то консервирование томатов лучше отложить до сентября, говорят эксперты.
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