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В обход всех санкций: оккупанты в Крыму заговорили о транзите нефти из Ирана

27 августа, 09:34

Крымские предатели уверяют, что придумали, как обойти ограничения США

Фото: REUTERS / Brendan McDermid

Фото: REUTERS / Brendan McDermid

Транспортировка нефти по прежним путям стала затруднительной для Ирана из-за санкций США, потому перевозка через Крым могла бы стать альтернативой. Об этом заявил самозваный зампредседателя т.н. "Совета министров Крыма" Георгий Мурадов.

"Обоюдный интерес к сотрудничеству между Ираном и Крымом возрастает, особенно с учетом антииранской американской политики, санкций, которые введены в отношении этой страны, и связанных с ними последствий. Некоторые иранские бизнесмены проявляют интерес к работе в Крыму, хотя очевидной активной работы с иранской стороны мы не наблюдаем. Мы тоже подаем сигналы, что готовы плодотворно сотрудничать с Ираном, рассматриваем разные варианты. Например, Иран мог бы воспользоваться нашими портовыми мощностями для перевозки нефти", — сказал Мурадов.

Он добавил, что из-за санкций Суэцкий канал, через который традиционно ходили танкеры с иранской нефтью, оказался закрыт для этой страны. Между тем и у Ирана, и у РФ есть выход к Каспийскому морю.

"В этой ситуации Иран может воспользоваться нашими судоходными возможностями, каналами "река - море"  – и перевозить нефть по Волгодону, через Крым, в Черное море", - сказал Мурадов.

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По его словам, есть множество других направлений для потенциального сотрудничества, так как Иран — "очень разносторонняя в экономическом плане страна".

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Тихон Курбатов (позывной «Тихий») / Соцсети

Напомним, Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.

В настоящее время оккупированный Россией Крым, сама Россия, Иран и Сирия находятся под санкциями западных стран, под санкции попадают также компании, работающие с этими странами или Крымом в определенных сферах. При этом Иран и Сирия поддерживают отношения с РФ. 

В августе 2019 года президент Владимир Зеленский в ходе визита в Турцию заявил, что Крым обязательно вернется в состав Украины. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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нефть Иран Крым транзит санкции сепаратисты аннексия Крыма Мурадов

Источник: ТАСС

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