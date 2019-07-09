Санкции США против Ирана только начинаются – Болтон

Власти США продолжат увеличивать давление на иранский режим, пока он не откажется от своей программы создания ядерного оружия

Фото: AFP

Американская администрация только приступает к применению в отношении Ирана масштабных односторонних санкций. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"И мы только начинаем. В ноябре мы восстановили удушающие санкции, которые изначально и заставили Тегеран сесть за стол переговоров. Однако мы на этом не остановились, так как цель президента — заключить путем переговоров новую сделку, которая будет отвечать всем интересам Соединенных Штатов", — сказал советник американского лидера.

Также он заявил, что "при нынешней администрации никакой режим, декламирующий „Смерть Америке!" или „Смерть Израилю!", не получит никакой сделки".

"Мы продолжим увеличивать давление на иранский режим, пока он не откажется от своей программы создания ядерного оружия и не прекратит свою сопровождающуюся применением насилия деятельность на Ближнем Востоке, а также поддержку терроризма в мире", — отметил Болтон.

"Продолжение реализации Тегераном ядерной программы, включая недавние увеличения запасов урана и повышение уровней его обогащения, представляют собой прямое нарушение его обязательств в рамках ядерной сделки. Это, безусловно, серьезная угроза международному миру и безопасности, которые сделка должна была сохранить. С учетом задокументированной истории стремления создания Ираном ядерного боезаряда эти действия подчеркивают серьезность сохраняющихся ядерных амбиций Тегерана", — полагает Болтон.

По его словам, Трамп ясно сигнализировал множество раз, что не позволит Ирану сохранить открытым "никакой путь к ядерным вооружениям".

При этом помощник главы администрации США подверг резкой критике Совместный всеобъемлющий план действий, который был выработан несколько лет назад постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Тегераном в целях урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок Ирана. Это соглашение Болтон назвал "худшим дипломатическим фиаско в американской истории".

В последнее время обострились отношения между Ираном и США. Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств в рамках СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%. Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов. Иран критикует европейских участников СВПД за невыполнение своих обязательств, связанных с экономикой.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по СВПД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран намерен сокращать свои обязательства по "ядерной сделке" каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и введении санкций против Ирана.

СМИ также писали, что иранские военные за несколько часов до инцидента 13 июня в Оманском заливе засекли американский беспилотник над водами, где произошла предполагаемая атака на танкеры, и совершили попытку сбить его зенитной ракетой.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявлял, что он отменил удар по Ирану за десять минут до планируемого времени.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Санкции США против Ирана только начинаются – Болтон". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"