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Олег Ляшко требует расследовать поставки электроэнергии из России

8 октября, 21:42

Политик убежден, что эти закупки загонят страну в новую зависимость

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Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко призвал расследовать, как в Украине начали закупку российской электроэнергию. Политик убежден: эти закупки загонят страну в новую зависимость.

Мол, Россия сначала будет поставлять электричество подешевке, чем сделает украинскую энергетическую отрасль неконкурентной и уничтожит нашу генерацию. А потом – значительно повысит цены и снова использует энергетический вопрос как рычаг политического давления. По мнению Ляшко, нужно создать временную следственную комиссию Верховной Рады и выяснить, как внесли соответствующую поправку в закон.

"Председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу провел поправку, и позволил россиянам продавать в Украине свою электроэнергию. Фактически отменил санкции против России! Это предательство, когда отменены санкции и торгуют с оккупантами! И Служба безопасности Украины обязана возбудить уголовное дело против Геруса за государственную измену и разобраться, откуда взялось это!", – заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

В свою очередь бывший глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что вести бизнес с Россией – недопустимо и что поэтому Украина теряет доверие международных партнеров. Он обратился к президенту с требованием остановить поставки электроэнергии из страны-агрессора.

Ранее председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец отметил, что Россия использует фактор энергозависимости Украины для геополитического давления на власть. Лидер профсоюза горняков сообщил, что Россия перекрыла белорусский коридор поставок энергетического угля в Украину. В результате есть угроза дефицита энергетического угля в наиболее сложный зимний период.

Напомним, 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. Об этом свидетельствуют данные на сайте "Укрэнерго". По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи". Ее связывают с Игорем Коломойским.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

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Источник: Сегодня

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