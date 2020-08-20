Українська
$ 27,32
32,6
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

"Ольвию" сдали в концессию: что будет с морским портом

20 августа, 14:30

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Управление портом перешло к катарской компании

Морской порт "Ольвия" в Николаеве передали в концессию оператору крупнейшего торгового порта Катара – компании QTerminals. Ранее добро на эту сделку дал Антимонопольный комитет Украины.

Реклама

Как сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, переговоры происходили в онлайн-режиме в присутствии Министра транспорта и коммуникаций Катара Джасима Аль Сулейти.

"Концессионер проекта – мощная катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара – Хамад стоимостью более 7 млрд долларов, инвестирует в развитие порта на первом этапе около 3,4 млрд гривен. Всего за 35 лет концессии будут привлечены 17,3 млрд грн инвестиций", – сообщил Криклий.

Согласно условиям договора ежегодный концессионный платеж составит не менее 80 млн грн. По словам Криклия, это в 16 раз больше, чем прибыль порта за прошлый год. Также концессионер должен обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год.

Кроме того, на территории предприятия планируется строительство новых объектов недвижимости — зернового терминала / универсального перегрузочного комплекса.

В тренде
Аренду квартир без риелторов хотят запретить: эксперт нашел "лазейку" в законопроекте
  • Концессия – одна из форм государственно-частного партнерства. Ее суть заключается в том, что государство, признавая неготовность самостоятельно справиться с конкретной задачей, временно продает частнику право на владение и пользование определенным имуществом. Таким образом, государство привлекает частные деньги, сохраняя госсобственность, а бизнес получает доступ к ранее недоступным привлекательным и стратегически важным экономическим объектам.
Реклама

Напомним, в январе 2020 года правительство официально подтвердило передачу Херсонского порта в концессию грузинско-швейцарской компании "Рисойл-Херсон".

Условия концессии портов "Херсон" и "Ольвия" среди прочего предполагают, что нынешние работники предприятий получат гарантированное трудоустройство без права увольнения в течение пяти лет:

Также сообщалось, что один из крупнейших мировых портовых операторов DP World заходит в Украину. Компания приобретает контроль в "Контейнерном терминале ТИС" (порт "Пивденный", Одесская область).

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

порт Ольвия концессия морской порт Владислав Криклий

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Нафтогаз" запускает новый тариф: как украинцам зафиксировать цену газа на годЭкономика
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в БеларусиПолитика
Глава МИД Швеции заявила, что санкции ЕС не затронут простых белорусов
Глава МИД Швеции заявила, что санкции ЕС не затронут простых белорусовЭкономика
Будет сильное падение: прогнозы для украинской экономики ухудшились
Будет сильное падение: прогнозы для украинской экономики ухудшилисьЭкономика
Директор по устойчивому развитию ДТЭК Александр Кучеренко возглавил рейтинг лучших HR-директоров Украины
Директор по устойчивому развитию ДТЭК Александр Кучеренко возглавил рейтинг лучших HR-директоров УкраиныЭкономика
Укргазбанк – лидер среди госбанков по доступным ипотечным кредитам, – Ковалив
Укргазбанк – лидер среди госбанков по доступным ипотечным кредитам, – КоваливЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять