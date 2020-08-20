"Ольвию" сдали в концессию: что будет с морским портом

Морской порт "Ольвия" в Николаеве передали в концессию оператору крупнейшего торгового порта Катара – компании QTerminals. Ранее добро на эту сделку дал Антимонопольный комитет Украины.

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Как сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, переговоры происходили в онлайн-режиме в присутствии Министра транспорта и коммуникаций Катара Джасима Аль Сулейти.

"Концессионер проекта – мощная катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара – Хамад стоимостью более 7 млрд долларов, инвестирует в развитие порта на первом этапе около 3,4 млрд гривен. Всего за 35 лет концессии будут привлечены 17,3 млрд грн инвестиций", – сообщил Криклий.

Согласно условиям договора ежегодный концессионный платеж составит не менее 80 млн грн. По словам Криклия, это в 16 раз больше, чем прибыль порта за прошлый год. Также концессионер должен обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год.

Кроме того, на территории предприятия планируется строительство новых объектов недвижимости — зернового терминала / универсального перегрузочного комплекса.

Концессия – одна из форм государственно-частного партнерства. Ее суть заключается в том, что государство, признавая неготовность самостоятельно справиться с конкретной задачей, временно продает частнику право на владение и пользование определенным имуществом. Таким образом, государство привлекает частные деньги, сохраняя госсобственность, а бизнес получает доступ к ранее недоступным привлекательным и стратегически важным экономическим объектам.

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Напомним, в январе 2020 года правительство официально подтвердило передачу Херсонского порта в концессию грузинско-швейцарской компании "Рисойл-Херсон".

Условия концессии портов "Херсон" и "Ольвия" среди прочего предполагают, что нынешние работники предприятий получат гарантированное трудоустройство без права увольнения в течение пяти лет:

Также сообщалось, что один из крупнейших мировых портовых операторов DP World заходит в Украину. Компания приобретает контроль в "Контейнерном терминале ТИС" (порт "Пивденный", Одесская область).

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