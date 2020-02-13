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В Украину заходит один из крупнейших портовых операторов мира

13 февраля, 10:50

Сделку уже назвали крупнейшей инвестицией в инфраструктуре за всю историю Украині

/ Фото: Getty Images

Пока порты "Херсон" и "Ольвия" передают в концессию, один из крупнейших мировых портовых операторов DP World заходит в Украину. Компания приобретает контроль в "Контейнерном терминале ТИС" (порт "Пивденный", Одесская область).

"Сегодня DP World заходит в Украину. Один из лидеров мировой портовой индустрии объявил о приобретении контроля в TIS Container Terminal Ukraine. Таким образом, Украина станет 51-й страной, где оперирует DP World", – сообщил совладелец и гендиректор TIS Андрей Ставницер.

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Сумма сделки пока не разглашается, но как сообщили в TIS, это "крупнейшая инвестиция в инфраструктуре" за всю историю независимости Украины. В компании также уточнили, что планы DP World включают внедрение в Украине новейших IT-решений, развитие интермодального сегмента грузоперевозок и развитие индустриального парка по примеру крупнейшей свободной экономической зоны Jebel Ali Free Zone.

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Напомним, в октябре-2019 президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о концессии. Документ вносит изменения в 25 законодательных актов Украины. Предполагается, что новый закон позволит развивать инфраструктуру страны за частные деньги, не выводя ее из госсобственности.

Также новости "Сегодня" рассказывали, что условия концессии портов "Херсон" и "Ольвия" среди прочего предполагают, что нынешние работники предприятий получат гарантированное трудоустройство без права увольнения в течение пяти лет:

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инвестиции инфраструктура порты морпорт порт Южный DP World

Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина

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