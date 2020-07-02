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"Он должен был уйти": экономист назвал причину отставки Смолия

2 июля, 13:32

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Последствия смены главы НБУ нельзя оценивать однозначно, считает эксперт

Отставка главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, который подал заявление об увольнении, планировалась уже давно. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал доктор экономических наук, заведующий сектором институциональной экономики Института экономики и прогнозирования НАН Украины Олег Яременко.

"Смолия уже давно собирались отставлять по той причине, что он так или иначе связан с предыдущей властной командой. И тут никуда не денешься. Поскольку Нацбанк – это одна из ключевых позиций, постольку он рано или поздно должен был уйти. И здесь нет ничего такого особенного", – сказал Яременко.

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При этом он отметил, что невозможно дать однозначную оценку увольнению главы НБУ.

"Последствия могут быть как позитивные, так и негативные. Позитив в том, что сейчас формируется функциональное единство финансового, денежно-кредитного блока. А негатив может быть связан с определенными расчетами и планами Международного валютного фонда. Поскольку Смолий так или иначе был связан с получением эти кредитов, с сотрудничеством, участвовал в разработке меморандума. И когда такой человек уходит, это, конечно, нехорошо", – считает Яременко.

Напомним, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении и подал его президенту Украины Владимиру Зеленскому. Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

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Правление Нацбанка при этом призвало президента Украины, правительство и народных депутатов дать возможность банку выполнять свои функции. В Офисе президента, в свою очередь, заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости НБУ.

Президент уже подал в парламент представление на увольнение главы Нацбанка. Его сначала должен одобрить комитет Рады, а потом выносится в сессионный зал. А если Верховная Рада не поддержит отставку Смолия, ему придется занимать должность главы Нацбанка и в дальнейшем.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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НБУ заявление отставка увольнение Яков Смолий

Источник: Сегодня

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