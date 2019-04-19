Оператор "Северного потока – 2" начал открыто критиковать Данию – СМИ

Дания попросила компанию рассмотреть возможность третьего маршрута газопровода

Фото: nord-stream2.com.

Оператор проекта газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG впервые стал "прямо критиковать Данию за проволочки" и сейчас пытается обозначить третий потенциальный маршрут трубопровода вокруг острова Борнхольм. Об этом пишет местная газета Jyllands-Posten.

"Это можно расценивать лишь как преднамеренную попытку отсрочить реализацию проекта", – написала компания в электронном письме после того, как Энергетическое агентство Дании в марте попросило рассмотреть возможность третьего маршрута.

Издание отмечает, что спустя два года после обращения Nord Stream 2 AG к датским властям за разрешением на строительство "Северного потока – 2", контролируемая Россией компания "повысила голос".

Она считает, что Дания, так долго рассматривая это дело, "не только подрывает фундаментальные принципы правового доверия и юридической определенности конституции Дании и европейского законодательства, но и ограничивает свободу укладки трубопроводов по морскому дну", отраженную в Конвенции ООН по морскому праву.

Издание напомнило, что в апреле 2017 года Nord Stream 2 AG подала заявку на прокладку трубопровода к югу от Борнхольма так близко от берега, что правительство может отказать из соображений политики безопасности и внешней политики.

В августе 2018 года компания подала вторую заявку на строительство трубопровода к северу от Борнхольма, а в апреле 2019 года – третью (она подана на строительство по маршруту в водах южнее этого острова).

Ранее сообщалось, что Дания может замедлить строительство "Северного потока – 2". В случае, если Копенгаген запретит прокладывать трубопровод через территориальные воды Дании, осуществление российского проекта окажется более дорогостоящим.

Напомним, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

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