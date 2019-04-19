Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Оператор "Северного потока – 2" начал открыто критиковать Данию – СМИ

Сегодня, 12:53

Дания попросила компанию рассмотреть возможность третьего маршрута газопровода

Фото: nord-stream2.com
Фото: nord-stream2.com.

Оператор проекта газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG впервые стал "прямо критиковать Данию за проволочки" и сейчас пытается обозначить третий потенциальный маршрут трубопровода вокруг острова Борнхольм. Об этом пишет местная газета Jyllands-Posten.

"Это можно расценивать лишь как преднамеренную попытку отсрочить реализацию проекта", – написала компания в электронном письме после того, как Энергетическое агентство Дании в марте попросило рассмотреть возможность третьего маршрута.

Издание отмечает, что спустя два года после обращения Nord Stream 2 AG к датским властям за разрешением на строительство "Северного потока – 2", контролируемая Россией компания "повысила голос".

Она считает, что Дания, так долго рассматривая это дело, "не только подрывает фундаментальные принципы правового доверия и юридической определенности конституции Дании и европейского законодательства, но и ограничивает свободу укладки трубопроводов по морскому дну", отраженную в Конвенции ООН по морскому праву.

Издание напомнило, что в апреле 2017 года Nord Stream 2 AG подала заявку на прокладку трубопровода к югу от Борнхольма так близко от берега, что правительство может отказать из соображений политики безопасности и внешней политики.

В августе 2018 года компания подала вторую заявку на строительство трубопровода к северу от Борнхольма, а в апреле 2019 года – третью (она подана на строительство по маршруту в водах южнее этого острова).

Ранее сообщалось, что Дания может замедлить строительство "Северного потока – 2". В случае, если Копенгаген запретит прокладывать трубопровод через территориальные воды Дании, осуществление российского проекта окажется более дорогостоящим.


Напомним, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Дания, газопровод, Nord Stream 2, Северный поток 2

Вы сейчас просматриваете новость " Оператор "Северного потока – 2" начал открыто критиковать Данию – СМИ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ИноСМИ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Врач Юлии Началовой назвал настоящую причину смерти певицы

Ученые назвали неожиданную опасность кошек для их хозяев

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Ученые назвали овощ для снижения давления

Королёва удивила своей фигурой

Дело «ПриватБанка» — реакция Европы: Obozrevatel News

Жесткий лимит расчета наличными: Чем это грозит украинцам

Теперь ловить рыбу можно сколько угодно

Невероятные платья от SL.IRA - тебя ждут подарки в каждой покупке

Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

Вчера, 07:37

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

17 апреля, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

Пять лет после войны: как ВСУ освобождали захваченный Славянск и чем город живет сегодня

17 апреля, 07:00

ВСУ встречали с радостью, иллюзии о РФ разбились о реальность, а горожане мечтают о порядке

ТОП-кошельки страны: сколько заработали и приобрели Турчинов, Гройсман, Луценко и Смолий

17 апреля, 07:00

Мы изучили отчеты о доходах первых лиц за 2018 год

Самые красивые дамы UFC выдали классный бой. Силикон не помешал

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

Лилия Подкопаева в третий раз станет мамой