Дания может запретить "Северный поток – 2": виновата агрессия России
Рассматривая заявку "Газпрома" Копенгаген будет учитывать поведение Кремля в отношении Украины
Агрессия России в отношении Украины существенно снижает шансы на то, что Дания одобрит прокладку российского газопровода "Северный поток – 2" через свою территорию, заявил 6 марта глава министерства иностранных дел этой скандинавской страны Андерс Самуэльсен.
В настоящее время Датское энергетическое агентство рассматривает соответствующую заявку "Газпрома". В том случае, если Копенгаген запретит прокладывать трубопровод через территориальные воды Дании, осуществление проекта окажется более дорогостоящим.
И, поскольку окончательное решение его государство еще не приняло, Самуэльсен подчеркнул, что Копенгаген будет оценивать, "происходящее в России и ее поведение в отношении Украины".
Он также добавил, что учитывая российскую агрессию, Кремль "определенно не работает в интересах Дании в целом".
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Северный поток – 2" не сделает Германию или Европу слишком зависимой от России.
Также сообщалось, что Евросоюз утвердил изменения к газовой директиве, затрагивающие "Северный поток – 2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающих ужесточение требований к трубопроводу российского газового монополиста "Газпрома", с помощью которого тот собирается поставлять газ в Европу в обход Украины.
Кроме того, как мы писали, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал "Северный поток-2" инструментом для "шантажа Украины и Польши".
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