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Дания может запретить "Северный поток – 2": виновата агрессия России

Сегодня, 16:12

Рассматривая заявку "Газпрома" Копенгаген будет учитывать поведение Кремля в отношении Украины

Фото: Flickr
Дания может запретить "Северный поток – 2": виновата агрессия России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fd5/2a1/5c7fd52a1bd3d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fd5/2a1/5c7fd52a1bd3d.jpg Евросоюз Рассматривая заявку "Газпрома" Копенгаген будет учитывать поведение Кремля в отношении Украины

Агрессия России в отношении Украины существенно снижает шансы на то, что Дания одобрит прокладку российского газопровода "Северный поток – 2" через свою территорию, заявил 6 марта глава министерства иностранных дел этой скандинавской страны Андерс Самуэльсен.

В настоящее время Датское энергетическое агентство рассматривает соответствующую заявку "Газпрома". В том случае, если Копенгаген запретит прокладывать трубопровод через территориальные воды Дании, осуществление проекта окажется более дорогостоящим.

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И, поскольку окончательное решение его государство еще не приняло, Самуэльсен подчеркнул, что Копенгаген будет оценивать, "происходящее в России и ее поведение в отношении Украины".

Он также добавил, что учитывая российскую агрессию, Кремль "определенно не работает в интересах Дании в целом".

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Северный поток – 2" не сделает Германию или Европу слишком зависимой от России.

Также сообщалось, что Евросоюз утвердил изменения к газовой директиве, затрагивающие "Северный поток – 2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающих ужесточение требований к трубопроводу российского газового монополиста "Газпрома", с помощью которого тот собирается поставлять газ в Европу в обход Украины. 

 Кроме того, как мы писали, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал "Северный поток-2" инструментом для "шантажа Украины и Польши".

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Тег Дания, газопровод, трубопровод, Nord Stream 2, Северный поток 2

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