Оператор "Северного потока – 2" пожаловался в Европейский суд

Компания увидела "очевидную дискриминацию" по проекту

Фото: nord-stream2.com.

Компания Nord Stream 2 AG, выступающая оператором строительства газопровода "Северный поток – 2" в обход Украины, просит суд Европейского Союза общей юрисдикциии аннулировать дискриминационные меры по проекту.

Соответствующая жалоба была подана накануне, информирует в пятницу, 26 июля, пресс-служба компании.

Nord Stream 2 просит отменить директиву ЕС 2019/692, вносящую поправки в Газовую директиву Евросоюза, из-за нарушения принципов права ЕС о равном обращении и пропорциональности, говорится в сообщении.

По мнению компании, это может привести к отмене указанной директивы, поскольку поправки "были явно разработаны и приняты с целью создать неблагоприятные и препятствующие реализации проекта "Северный поток – 2" условия".

"Как предусмотрительный инвестор, мы намерены защищать наши инвестиции. Однако поправки к Газовой директиве вредят не только "Северному потоку – 2". Такая очевидная дискриминация отдельного коммерческого проекта также подрывает способность внутреннего рынка ЕС привлекать инвестиции, чтобы переход к "низкоуглеродной" энергии стал реальностью", – заявил исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

Пресс-служба также напомнила, что 12 апреля 2019 года с подачи Nord Stream 2 был инициирован обязательный трехмесячный период консультаций, чтобы урегулировать ситуацию мирным путем, прежде чем может быть направлено уведомление об арбитраже. На данный момент оно не достигнуто, несмотря на то, что срок консультаций истек.

Новости "Сегодня" сообщали, что 4 апреля Европарламент одобрил поправки в Газовую директиву, а 15 апреля их окончательно утвердил Совет ЕС. Все технические процедуры Евросоюз намерен выполнить до конца 2019 года, поскольку измененная Газовая директива ЕС должна вступить в силу до запуска "Северного потока – 2".

В ней говорится, что оператором "Северного потока – 2" должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков. При этом в итоговом тексте указано, что решение о предоставлении "Северному потоку – 2" исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод входит на европейскую территорию, то есть сама Германия после консультаций с ЕК. Более подробно о новых поправках в Газовую директиву можно почитать в материале "Как Европа наказала "Газпром": что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве".

Тему "Северного потока – 2" ранее обсудили президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель. Подробнее смотрите в нашем сюжете:





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