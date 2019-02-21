Как Европа наказала "Газпром": что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве

ЕС не может отказаться от "Северного потока – 2", но и не может позволить "Газпрому" стать монополистом

Фото: AFP

Как Европа наказала "Газпром": что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ea6/772/5c6ea6772c675.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ea6/772/5c6ea6772c675.jpg 2019-02-21T15:52:00+02:00 Евросоюз ЕС не может отказаться от "Северного потока – 2", но и не может позволить "Газпрому" стать монополистом

Несмотря на поддержку немецкого канцлера Ангелы Меркель и канцлера Австрии Себастьяна Курца, дела с "Северным потоком – 2" складываются не настолько безоблачно, как это хотелось бы Кремлю. В четверг, 21 февраля, стало известно, что Комитет постоянных представителей государств Европейского Союза (Coreper) одобрил поправки к Газовой директиве, которые не позволят "Газпрому" стать монополистом на европейском рынке.

В чем заключаются требования Евросоюза к российскому газопроводу, который собирается поставлять голубое топливо европейцам в обход Украины, и какой будет дальнейшая судьба "Северного потока – 2", читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Опасный конкурент

Итак, 20 февраля Евросоюз утвердил изменения к газовой директиве, затрагивающие "Северный поток – 2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающих ужесточение требований к трубопроводу российского газового монополиста "Газпрома", с помощью которого тот собирается поставлять газ в Европу в обход Украины. Эту информацию сообщила пресс-служба Совета ЕС на своей странице в Twitter.

По данным источника Deutsche Welle в дипломатических кругах ЕС, за поправки проголосовали 27 стран сообщества, Болгария воздержалась.

"Правила рынка газа ЕС будут применяться к трубопроводам, приходящим из третьих стран (к ним относится и "Северный поток – 2"). Coreper только что одобрил соглашение между Советом ЕС и Европарламентом по газовой директиве. Это сделает правовую базу ЕС более последовательной, повысит прозрачность и обеспечит правовую определенность как для инвесторов в газовую инфраструктуру, так и для пользователей сети", – говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Поправки должны привести функционирование "Северного потока – 2" в соответствие с теми внутренними нормами Евросоюза, которые действуют по аналогичным газотранспортным проектам. В чем они заключаются?

По данным Deutsche Welle, "газпромовский" трубопровод не должен мешать ни конкуренции на рынке, на котором он будет действовать, ни безопасности поставок внутри ЕС. Депутат Европарламента от фракции зеленых Райнхард Бютикофер, известный своей непримиримой позицией по отношению к "Северному потоку – 2", уверен, что проект не соответствует этим условиям.

Еврокомиссия настаивает на том, что трубопроводы из третьих стран должны действовать по тем же правилам, что и газопроводы внутри ЕС – опять же, это условие здоровой конкуренции на рынке. Согласно законодательству, одна и та же компания не имеет права, с одной стороны, добывать и продавать голубое топливо, а с другой – транспортировать его: тут либо одно, либо другое. А на данный момент правом на экспорт газа по российским трубам обладает только "Газпром". Так что теперь у российского газопровода должен быть независимый от "Газпрома" оператор.

Для гарантирования независимости оператора предусмотрен целый ряд защитных механизмов. Например, он должен владеть активами, необходимыми для транспортировки, самостоятельно набирать персонал, самостоятельно принимать решения по транспортным активам.

Еще одним требованием является предоставление доступа к "трубе" для третьих компаний. На практике это означает, что "Газпрому" придется поступиться своим эксклюзивным правом на экспорт российского газа в Евросоюз. Российская компания не сможет использовать все мощности "Северного потока – 2" – часть его мощностей придется держать свободной для других компаний из Евросоюза, которые должны иметь возможность использовать мощности трубопровода для прокачки собственного газа.

Наконец, поправки лишают "Газпром" возможности устанавливать собственные тарифы на транспортировку, которые также не должны нарушать условия конкуренции. Тарифы будет устанавливать не собственник трубы, а национальный регулятор.

Любопытно, что действие Газовой директивы не распространяется на первый "Северный поток", запущенный в 2011-2012 годах: поправки распространяются только на те трубопроводы, которые будут введены в строй на момент вступления в силу изменений. Ожидается, что они начнут действовать летом.

Что будет дальше с "Северным потоком – 2"?

Впрочем, это явное ужесточение требований к эксплуатации "Северного потока – 2" не приведет к его блокировке: Евросоюз не в состоянии отказаться от столь выгодного пирога. Но на фоне ужесточения санкций против Кремля ЕС не может остаться в стороне. Как отметил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, введение "Северного потока – 2" в эксплуатацию на своих условиях предоставит Кремлю выгодную возможность "давить" на Евросоюз.

"РФ намерена сохранить европейскую зависимость от импортируемого российского газа. В условиях, когда есть санкции против России, "Северный поток – 2" может стать инструментом влияния против санкций", – отметил экс-генсек НАТО в интервью LIGA.net.

Кроме того, не все новые поправки к Газовой директивы критичны для Кремля. Deutsche Welle отмечает, что те позиции Газовой директивы, которые касаются установления тарифов на транспортировку, будут действовать только на немецкую секцию газопровода. И как Берлин и Москва договорятся между собой – такими и будут тарифы. А если не договорятся, тогда немецкий регулятор применит свои тарифы только к немецкой части "трубы".

Но при этом никто из собеседников издания не берется прогнозировать, что случится с "Северным потоком – 2" после принятия изменений.

"Ведь это дело собственника, то есть российской стороны: применять ли все правила целиком, вести переговоры с Германией и Еврокомиссией или же отказаться от нового газопровода", – подчеркивают журналисты Deutsche Welle.

Между тем, на данный момент Россия построила уже больше половины "Северного потока – 2". Оператор проекта, компания Nord Stream 2 AG, уложила порядка 700 км из 1224 км газопровода. Об этом сообщил 18 февраля министр энергетики России Александр Новак.

"В совокупности уложено порядка 700 км газопровода из 1224 км, то есть больше половины", – сказал Новак и отметил, что реализация проекта ведется в соответствии с графиком.

Напомним, чтоЕвропарламент ранее уже призывал отказаться от "Северного потока – 2". Как сообщала пресс-служба Европарламента 12 декабря, депутаты назвали проект по строительству газопровода "политическим, который несет угрозу европейской энергетической безопасности". Резолюцию поддержали 433 парламентария, 105 высказались против, 30 – воздержались. При этом в документе говорится, что Европарламент считает роль Украины ключевой в европейской сети энергообеспечения.

Что такое "Северный поток – 2"

Это строящийся магистральный газопровод из России в Германию длиной свыше 1200 км, проложенный по дну Балтийского моря. Запустить его в эксплуатацию планируется 1 января 2020 года. "Северный поток – 2" предназначен для транзита газа из РФ в Западную Европу в обход Восточной, в частности – в обход существующей украинской газотранспортной системы (ГТС). Первое разрешение на строительство проекта "Северный поток – 2" выдала Германия в конце января 2018 года.

Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнерами по проекту выступили компании "Газпром", Engie, OMV, Shell, BASF и Uniper.

Помимо России и Германии, в строительстве нового газопровода заинтересованы Нидерланды, Великобритания, Австрия, Франция, Чехия, Финляндия, Швейцария, Мальта, Словакия и Норвегия. Противники проекта – Польша, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Венгрия, Дания, США и, конечно же, Украина, которая наравне с Польшей останется без транзитных платежей за поставку российского газа в Европу, когда "Северный поток – 2" будет построен.

Италия и Греция на всех заседаниях Совета Евросоюза выдерживали стабильный нейтралитет по этому вопросу.

Резко негативная позиция США объясняется не столько экономическими мотивами, сколько политическими. (Напомним, что Америка также поставляет в Европу газ.) По мнению Госдепартамента, новый газопровод поставит Европу в энергетическую зависимость от России, которая при случае легко сможет шантажировать страны-участники проекта. Больше других под ударом оказывается Украина: и в США, и в Польше считают, что с помощью "Северного потока – 2" Россия получит рычаги, с помощью которых сможет дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

Кроме того, Госдеп настаивает на том, что трубопровод удобно использовать для сбора шпионской информации, а экологи утверждают, что "Северный поток – 2" может разрушить экосистему Балтийского моря.

Чем именно выгоден газопровод Германии и что теряет Украина после ввода "Северного потока – 2" в эксплуатацию, подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" ("Германия – "газовый диктатор", а Украина в проигрыше: что нужно знать о "Северном потоке – 2"

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Как Европа наказала "Газпром": что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.