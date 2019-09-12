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Оплата товаров с помощью селфи: в Украине заработала новая услуга

12 сентября, 20:35

Для использования сервиса необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24

/ Фото: Pixabay

ПриватБанк, в котором накануне прошли обыски, и платежная система Visa сообщили о запуске в Украине технологии биометрической оплаты покупок FacePay24 для розничных торговых точек. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает пресс-служба банка.

Председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл отметил, что запуск такой услуги, которая еще несколько лет назад считалась фантастикой, стал возможным благодаря интеграции современных методов оплаты Visa, технологии Amazon Web Services с обновленной платформой мобильного банка Приват24.

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"Совместный проект ПриватБанка и Visa стал первым в Украине запуском биометрической оплаты покупок в офлайн-ритейле. С помощью обновленной платформы Приват24 теперь эта возможность доступна всем клиентам ПриватБанка и любым офлайн- и онлайн-торговцам", – отметил он.

Для использования сервиса необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24. Далее, следуя подсказкам, нужно сделать три селфи с разных ракурсов и привязать к своему лицу банковскую карту Visa. После этого оплачивать покупки можно, посмотрев в специальную камеру планшета рядом с кассой, сообщили в пресс-службе.

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Источник: Сегодня

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