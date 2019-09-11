В главном офисе ПриватБанка проводят обыски: стали известны подробности

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В ПриватБанке правоохранители проводят обыски, которые были санкционированы судом. Следственные действия осуществляются в главном офисе финучреждения в Днепре.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Отмечается, что группа лиц при поддержке спецназа полиции прибыла в офис банка еще в 12:00. Разрешение на это дал Жовтневый районный суд Днепра.

"Определение суда было выдано в понедельник, 09.09.2019. Основанием для определения стало якобы превышение должностными лицами банка своих полномочий при заключении договоров с ведущими международными и украинскими рекрутинговыми, консалтинговыми и юридическими компаниями. Проведение оперативных мероприятий по принудительной выемке нескольких документов с привлечением неоправданного количество спецназа полиции и неизвестных лиц банк расценивает как давление и препятствование нормальной работе офиса", – сообщили ПриватБанке.

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В то же время в Нацполиции сообщили, что обыски проводят сотрудники Соборного отделения полиции Днепра в рамках уголовного производства по части первой статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Как сообщали новости "Сегодня", 18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева решил отменить национализацию ПриватБанка. Суд постановил, что процедура вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нарушала нормы действующего законодательства. Решение суда предусматривает, что национализация банка должна быть отменена. При этом НБУ и Минфин не согласны с решением суда.

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