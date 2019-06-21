Сегодня в мире празднуют День селфи

Неофициальный праздник придумал пять лет назад американский диджей из Техаса

Международный день селфи сегодня празднуют во всем мире. Неофициальный праздник придумал пять лет назад американский диджей из Техаса. С тех пор его облюбовали в разных уголках мира. Виктория Дмитренко поинтересовалась у украинцев – насколько они зависимы от селфи.

Звезды спорта, шоу бизнеса и кино. Все делают селфи. В интернете такие автопортреты ежедневно собирают сотни тысяч просмотров и миллионы лайков. К примеру, фото футболиста Криштиану Роналду с детьми приглянулось более восьми миллионов пользователей.

Автопортреты – дома, на улице, за обедом, а еще в экстремальных ситуациях. Ради удачного снимка селферы готовы рисковать даже жизнью. Рядом – то пасть крокодила, то пропасть небоскреба!

В мире даже появилась селфи диагностика. В Китае на днях презентовали мобильное приложение, которое может с помощью фронтальной камеры на телефоне – определить давление, сердцебиение, а также признаки стресса или депрессии. Для этого нужно только фото и полминуты на обработку данных.

В поисках селферов "Сегодня" вышли на улицы Киева. В фонтане удачный кадр ищут подружки Ира и Настя.

"Желание показать себя красивую, себя любимую. Больше подписчиков, конечно", – признаются девушки.

Свой фотоотчет пополняют и мужчины: "Красивые места в Киеве, грех не сделать".

Большинство опрошенных признаются – селфи делают ради популярности в соцсетях. Или же фотографируют себя, когда нет "лишних" рук. Чтобы фотография получилась удачной, главное, говорят, улыбаться и выбирать удачный ракурс.

Пока фотографии собирают поклонников в интернете, психологи уже говорят о зависимости к селфи. Привычка фотографировать себя, говорят они – часто перерастает в зависимость.

Лекарство от такой зависимости медики еще не придумали. Нет и точной цифры – сколько сделанных селфи в день – будет сверх нормы.

Ранее мы писали, что во время семейного путешествия на Бали туристы из австралийского Квинсленда посетили знаменитый лес обезьян в Убуде. Местный гид предложил им сделать несколько снимков с животными. Одна из обезьян сразу же подбежала к приезжим на курорт гостям, схватила камеру и сделала пару забавных снимков.

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