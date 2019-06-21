Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Сегодня в мире празднуют День селфи

21 июня, 21:35

Неофициальный праздник придумал пять лет назад американский диджей из Техаса


Международный день селфи сегодня празднуют во всем мире. Неофициальный праздник придумал пять лет назад американский диджей из Техаса. С тех пор его облюбовали в разных уголках мира. Виктория Дмитренко поинтересовалась у украинцев – насколько они зависимы от селфи.

Звезды спорта, шоу бизнеса и кино. Все делают селфи. В интернете такие автопортреты ежедневно собирают сотни тысяч просмотров и миллионы лайков. К примеру, фото футболиста Криштиану Роналду с детьми приглянулось более восьми миллионов пользователей.

Автопортреты – дома, на улице, за обедом, а еще в экстремальных ситуациях. Ради удачного снимка селферы готовы рисковать даже жизнью. Рядом – то пасть крокодила, то пропасть небоскреба!

В мире даже появилась селфи диагностика. В Китае на днях презентовали мобильное приложение, которое может с помощью фронтальной камеры на телефоне – определить давление, сердцебиение, а также признаки стресса или депрессии. Для этого нужно только фото и полминуты на обработку данных.

В поисках селферов "Сегодня" вышли на улицы Киева. В фонтане удачный кадр ищут подружки Ира и Настя.

"Желание показать себя красивую, себя любимую. Больше подписчиков, конечно", – признаются девушки.

Свой фотоотчет пополняют и мужчины: "Красивые места в Киеве, грех не сделать".

Большинство опрошенных признаются – селфи делают ради популярности в соцсетях. Или же фотографируют себя, когда нет "лишних" рук. Чтобы фотография получилась удачной, главное, говорят, улыбаться и выбирать удачный ракурс.

Пока фотографии собирают поклонников в интернете, психологи уже говорят о зависимости к селфи. Привычка фотографировать себя, говорят они – часто перерастает в зависимость.

Лекарство от такой зависимости медики еще не придумали. Нет и точной цифры – сколько сделанных селфи в день – будет сверх нормы.

Ранее мы писали, что во время семейного путешествия на Бали туристы из австралийского Квинсленда посетили знаменитый лес обезьян в Убуде. Местный гид предложил им сделать несколько снимков с животными. Одна из обезьян сразу же подбежала к приезжим на курорт гостям, схватила камеру и сделала пару забавных снимков

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег фото, селфи, психологи

Вы сейчас просматриваете новость " Сегодня в мире празднуют День селфи". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Представляю Стива Джобса в аду": Джим Керри сделал необычное признание

Вчера, 11:53

Актер считает, что делать селфи с фанатами – неправильно

По селфи определить состояние здоровья: в Китае показали уникальную технологию

16 июня, 05:40

Еще одна любопытная разработка китайцев поможет спасти пожилых людей во время падения

Ради селфи: в Одессе 17-летняя девушка получила ожоги 65% тела

14 июня, 05:00

За жизнь пострадавшей борются медики ожогового отделения

Смертельное селфи: в Виннице подростка ударило током на крыше поезда

4 июня, 13:39

15-летний юноша получил серьезные ожоги

Новая первая леди Украины: что известно о Елене Зеленской?

Лишат ли льготников бесплатного проезда общественным транспортом

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

ТОП-5 самых комфортных городов для жизни в Украине

Настя Каменских прокомментировала новость о своей беременности

Скандал с ликвидацией УПЦ: украинский священник сделал заявление

Суд обязал Приватбанк выплатить долг Коломойскому

Tribe заключил контракт с BMW, Intel и Nielsen

Вьетнамский автопром решил отбить покупателей у Toyota и Ford

Цена на функциональный вентилятор рухнула до предела

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Авиабилеты по 10 евро: как найти дешевые предложения и куда слетать

Сегодня, 07:51

Самые дешевые билеты на самолет можно купить не менее чем за полгода до вылета

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Вчера, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

19 июня, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

19 июня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

Обогнала Медведеву и разделась на льду. Туктамышева – девушка дня

Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь