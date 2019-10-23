ОПЗЖ играет против украинских металлургов в пользу России – эксперт

Политолог уверен, что вопрос ренты можно решить в рамках рациональной дискуссии

Фото: REUTERS/Polina Devitt

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич, который предлагает повысить рентную ставку на добычу железной руды до 50%, играет против украинских металлургов в пользу России. Об этом рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"То, что предлагает Шуфрич – убить украинский металлургический экспорт в пользу России. Это доводит ситуацию до абсурда. Шуфрич выступает прямым и агрессивным лоббистом российских политических и экономических интересов",

- цитирует Фесенко "24 канал".

В то же время, как отмечает политолог, есть повод для рациональной дискуссии по поводу законопроекту № 1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования административных налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", которым и предусматривается повышение ренты на добычу железной руды.

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"Нельзя слишком занижать рентные ставки на добычу железной руды. Потому госбюджет надо наполнять. От этого зависят пенсии, уровень зарплат в госсекторе и обороноспособность. Но и в другую крайность не стоит прибегать. Металлургия – одна из главных статей экспорта. Надо сохранять ее конкурентоспособность", – подчеркнул Фесенко.

Как считает политолог, не стоит перегибать палку в стремлении забрать у бизнеса больше – это создаст серьезные проблемы. Хотя, считает он, у президента Зеленского это понимают и пытаются найти гибкие решения.

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"Если металлургический бизнес станет менее конкурентоспособным по сравнению с другими ведущими странами, в частности с Россией, то мы безнадежно проиграем. Надо найти оптимальные рентные ставки на добычу руды, думать о государственном интересе, найти баланс, чтобы не было проблем для экспортеров. Слишком большое повышение сыграет в минус государству", – убежден Владимир Фесенко.

Как известно, законопроект № 1210, инициированный фракцией "Слуга народа", предполагает резкое повышение ренты на добычу железной руды. По мнению экспертов, законопроект не соответствует действующему Налоговому кодексу. Если его примут это может уничтожить полностью отрасль. Существует вероятность свертывания деловой активности в отдельных сегментах народного хозяйства и экономики в целом.

Нардеп от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич предлагает повысить рентную ставку на добычу железной руды с 8% до 50%.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты, анализируя налоговую реформу, которую сейчас рассматривают в парламенте, составляют печальные прогнозы.

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