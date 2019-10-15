Раду просят пересмотреть налоговые новации

Представители малого бизнеса вышли на акцию, а крупные промышленники заявляют, что идеи повысить ренту для ГОКов опасны для украинской экономики

Реклама

Возле офиса президента прошла акция против законопроектов с налоговыми новациями. Предприниматели требуют ветировать те, за которые уже проголосовали депутаты.

Уже вскоре к митингующим готовы присоединиться и представители промышленных предприятий. Они просят отредактировать проекты, которые еще в Раде не рассматривали. Ведь, по оценкам экспертов, один только законопроект N1210 может лишить работы десятки тысяч людей, а страну – миллиардных доходов.

"Сегодня" побывали на акции. "Вето! Вето! Вето!", – кричат ее участники у стен офиса президента. Это частные предприниматели требуют наложить вето на уже проголосованы в первом чтении налоговые законопроекты. Митингующим не нравится, что они теперь должны устанавливать кассовые аппараты. А у налоговиков в руках – все рычаги, мол, проверяй, штрафуй – сколько хочешь, даже за малейшие технические ошибки.

"За невыданный чек, за то, что я не вклеила там в какую-то книгу какой-то отчет, забыла, выключился свет, нет интернета, ну потому что у нас в селах его, ну, нет! И я в течение 36 часов должна садиться на велосипед, где-то поймать интернет, чтобы передать в налоговую!", – негодует председатель профсоюзной организации малого и среднего бизнеса города Камянского Галина Залуга.

Люди возмущаются: в убыток работать никто не хочет.

"Многие предприниматели закроются, уйдут в тень. А многие сократят наемных рабочих, пополнят рынок безработных", – негодует одна из участниц акции.

Экс-руководитель Государственной регуляторной службы

Ксения Ляпина подсчитала, сколько потратят малые предприниматели.

"11 миллиардов гривен в год! Причем, эти расходы будут постоянные и ежегодные", – говорит экс-председатель государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина.

С участниками акции общались переговорщики из межфракционного объединения.

Предпринимателей точно услышали в офисе президента. Заместитель руководителя офиса Юлия Кузнецова говорит: готовы искать взаимопонимание.

"Мы будем создавать вместе с правительством, вместе с министерством финансов, налоговой службой, министерством экономики, со всеми остальными, координационный центр или координационный совет, который будет работать над более широким вопросом по дерегуляции, и по созданию лучших условий работы каждого малого предпринимателя", – заявила заместитель руководителя офиса Юлия Кузнецова.

Уже вскоре к митингующим предпринимателям могут присоединиться и работники крупных промышленных предприятий. К примеру, горняки. Законопроект N1210 ставит под угрозу существование целых отраслей, говорят эксперты. В парламенте сегодня он – на рассмотрении.

Представители металлургических предприятий говорят: из-за законопроекта, который касается горно-обогатительных комбинатов и, в частности, повышения рентной платы, Украина может потерять миллиарды долларов.

"Принятие этого законопроекта, N1210, может включить маховик, который повлияет на всю экономику. Вопрос стоит о трети всей валютной выручки, вопрос стоит о 40% всего, что перевозит "Укрзализныця", переваливается в портах. Это почувствуют не только регионы, в которых расположены эти предприятия, почувствует на себе каждый гражданин Украины, из-за валютного курса, из-за инфляции", – говорит президент объединения предприятий "Укрметалургпром" Александр Каленков.

Законопроект N1210 в таком виде, как он есть, по мнению специалистов, уничтожит экспорт отечественного сырья.

"Кто выиграет от этого? Вы думаете, Европа? Ничего подобного – у них высокие цены. А Россия выиграет! Она сидит и мечтает, когда она продавать, и Китай выиграет. Если закроются ГОКи, то ни рентной платы не будет, ни налогов на прибыль, ни налогов на доходы физических лиц с зарплат работников. Более того – добавятся десятки тысяч безработных", – говорит экс-председатель государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина.

В парламентском профильном комитете заверили: металлургов услышали, но будут голосовать. А потом – править документ.

"Мы предложения эти рассмотрели, от отрасли, и -предложения от правительства. Мы считаем, что где-то нужно найти золотую середину, потому что они между собой договориться не могут. Поэтому я убежден, что эта золотая середина будет найдена. Но принципиальным является то, что у нас в Украине не будет самой низкой ставкой в мире ставка на руду", – говорит глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Однако эта ставка может стать наивысшей в мире, считают эксперты. В законопроекте ренту только на железную руду предлагают повысить более чем в четыре раза. Добывать ее может стать невыгодно. Десятки тысяч людей рискуют остаться без работы. Сегодня законопроект N1210 в Верховной Раде не рассматривали. Однако в повестке дня проект был. Что будет с рентой и с украинской промышленностью, депутаты могут решить завтра.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты, анализируя налоговую реформу, которую сейчас рассматривают в парламенте, составляют печальные прогнозы. Четыре законопроекта на эту тему уже окрестили "налоговой бомбой замедленного действия". Она поразит и малый бизнес, и тяжелую промышленность. А еще – неизбежно потребителей, рядовых украинцев.

Новости "Сегодня" писали, что налоговые новации, заложенные в законопроекте № 1210, затормозят развитие украинской экономики как минимум на 2%.

Ранее депутаты и предприниматели также обменялись мнениями по поводу планируемых в Налоговом кодексе нововведений:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама