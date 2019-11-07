Оржель назвал дату технических консультаций по транзиту газа

По словам министра, новый раунд переговоров на техническом уровне пройдет в Брюсселе

Алексей Оржель. Фото: REUTERS/Yves Herman

В Брюсселе в пятницу, 8 ноября, состоятся технические консультации между Украиной, Еврокомиссией и Россией о подписании соглашений по транспортировке газа. Об этом написал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на своей странице в Facebook.

"На таких технических встречах важно наработать все возможные сценарии развития событий. Украинская сторона настроена конструктивно. Надеюсь на такую же позицию всех участников процесса", – отметил он.

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Новости "Сегодня" писали, что Украина провела несколько раундов консультаций по транзиту российского газа в европейские страны на уровне министров, так как действие 10-летнего договора с Россией истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Министерским встречам предшествуют переговоры на техническом уровне.

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Последняя такая встреча состоялась 28 октября. Украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. Подробнее о переговорах – в сюжете новостей "Сегодня":

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Украина не откажется от решения Стокгольмского арбитража по газу, то договоренности между Москвой и Киевом по транзиту не достичь. В ответ глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сказал, что Россия, предлагая Украине обнулить иски на более чем 20 млрд долларов, не озвучила взамен предложений, сопоставимых с этой суммой.

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