Трехсторонняя "газовая" встреча: Украина и ЕК выступили с единой позицией

Украинская сторона и представители Европейской комиссии по итогам очередной трехсторонней "газовой" встречи (Украина – ЕК – Россия) в Брюсселе в понедельник выступили с единой позицией относительно контракта по поставкам природного газа из России по украинским газопроводам (транзиту) с 1 января 2020 г., заявляют в МИД Украины.

"Теперь имеем общую с Еврокомиссией позицию: новый контракт должен быть долгосрочным и на значительный объем. Он должен быть заключен с новым оператором украинской газотранспортной системы, который с 1 января 2020 г. будет выведен из группы "Нафтогаз" (процесс анбандлинга). Отношения между оператором ГТС Украины и "Газпромом" должны отвечать требованиям европейского энергетического законодательства, которые Украина внедряет как член Энергетического сообщества", – сообщили в МИД Украины на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

В украинском внешнеполитическом ведомстве при этом подчеркнули, что в такой позиции нет ничего особенного, поскольку по идентичным правилам российский "Газпром" работает со всеми своими контрагентами в Европейском союзе.

"Благодарим Еврокомиссию за настойчивость и надеемся на конструктивный подход российской стороны во время следующего раунда переговоров. Со своей стороны, "Нафтогаз" готов к интенсификации дискуссии в трехстороннем формате на всех уровнях для скорейшего достижения результата", – подчеркнули в МИД.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что разочарован результатами трехсторонних переговоров между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа, поскольку стороны не пришли к конструктивным договоренностям.

Ранее министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что Киев на трехсторонних консультациях по газу предложил провести следующий раунд переговоров после 11 ноября.

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Он подчеркнул, что Киев готов "в любое время очень активно заниматься техническими и политическими вопросами переговоров".

Глава Минэнерго России Александр Новак, в свою очередь, заявил, что очередные трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по газу пройдут в конце ноября.

Ранее сообщалось, что "Газпром" уведомил Украину и Евросоюз о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.

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Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил: несмотря на то что "Газпром" предлагает продлить существующий контракт на транзит газа, такой вариант совершенно не устраивает Киев.

По словам главы правительства, Украина рассчитывает на получение долгосрочного контракта с "Газпромом" по новым правилам, с учетом европейских требований к транспортировке голубого топлива.

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Как писали новости "Сегодня", 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние консультации по вопросу транзита газа через Украину с 2020 года. После встречи заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Киев больше всего интересует транзит газа, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.

Как известно, 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу "Нафтогаза" во всех спорных вопросах по контракту на поставку газа с "Газпромом": по ценообразованию, положению "бери или плати" и признанию недействительными других положений, которые являются необоснованными.

28 февраля 2018 года арбитраж вынес решение по транзитному контракту. Он удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух производств российская компания должна заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с условием зачета 2,1 млрд долларов, который "Нафтогаз" уже получил в виде газа, поставленного в 2014 году.

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