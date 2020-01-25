Подписание договора о транзите газа позволило стабилизировать ситуацию на рынке

Алексей Оржель. Фото: REUTERS/Yves Herman

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель пообещал снижение цен на газ. Такой анонс он сделал в сообщении в Facebook.

Подписание договора о транзите газа позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть положительные факторы для уменьшения цен.

Также на Кабмине приняли соответствующие решения.

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"Все детали ждите в понедельник", – заявил он.

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О том, как и сколько заплатим по новым ценам, новости "Сегодня" подготовили сюжет:

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что субсидию не назначат, если задолженность за коммуналку превышает 20 необлагаемых минимумов, то есть 340 гривен. Чтобы погасить такую задолженность и получить "скидку", нужно будет обратиться к поставщику услуги и оформить договор о реструктуризации долга.

В целом задолженность украинцев за коммуналку стала рекордной – более 55 млрд гривен.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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