Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель пообещал снижение цен на газ. Такой анонс он сделал в сообщении в Facebook.
Подписание договора о транзите газа позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть положительные факторы для уменьшения цен.
Также на Кабмине приняли соответствующие решения.
"Все детали ждите в понедельник", – заявил он.
О том, как и сколько заплатим по новым ценам, новости "Сегодня" подготовили сюжет:
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что субсидию не назначат, если задолженность за коммуналку превышает 20 необлагаемых минимумов, то есть 340 гривен. Чтобы погасить такую задолженность и получить "скидку", нужно будет обратиться к поставщику услуги и оформить договор о реструктуризации долга.
В целом задолженность украинцев за коммуналку стала рекордной – более 55 млрд гривен.
Все подробности в спецтеме Газовые переговоры
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