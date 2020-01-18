Новый закон "О труде": озвучены неприятные моменты

/ Фото: Pixabay

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В Верховной Раде ждет рассмотрения подготовленный правительством законопроект "О труде", который должен заменить Кодекс законов о труде (КЗоТ), действующий с 1971 года. Сайт "Сегодня" выяснил у экспертов рынка труда, что в проекте закона хорошего, и какие моменты можно считать спорными.

Плюсы и минусы

"Я не вижу в новом законопроекте дополнительных норм, позволяющих уволить работающего сотрудника, – анализирует президент Всеукраинской ассоциации кадровиков Виктория Липчанская. – Но есть неприятные моменты для тех, кто много болеет. Это норма об увольнении без согласия работника, если он находился на больничном 150 и более дней в году. Сейчас можно уволить человека, болеющего 4 месяца, но подряд. То есть можно проболеть 119 дней, выйти на день на работу и снова уйти на больничный. Исключенные статьи об увольнении за прогул, пьянство, воровство, невыполнение своих обязанностей, как я понимаю, будут считаться нарушением трудового договора, и на этом основании работник может быть уволен".

Спорным считает эксперт нововведение о том, что работника надо предупреждать об увольнении в зависимости от его срока работы. По ее мнению, такой человек, зная о том, что через три месяца его уволят, вряд ли станет трудиться в полную силу, если, и того хуже, не будет исподтишка вредить.

"Нечетко прописано... Получается, что работодатель по своей инициативе имеет право разорвать трудовой договор без объяснения оснований, но выплатив работнику повышенную компенсацию. Какое-то всеобъемлющее право уволить любого, непонятно по какой причине, – говорит Липчанская. – Но работу можно найти за день, а можно и не найти за год. Опять же – почему работник может предупредить за две недели, что он хочет уволиться, а работодатель лишен такого права? Сейчас такая практика тоже действует, называется "по соглашению сторон", но без выплаты компенсации".

Также слишком жесткой называет Липчанская возможность перевода работника на другое место работы без его согласия. Даже если человек продолжит работать, условно говоря, токарем, на том же предприятии, в том же городе, но теперь ему придется добираться до работы не полчаса, а два часа. Это уже может расцениваться как существенное изменение условий труда. Не говоря уже о том, чтобы отдать работника "в рабство" на другое предприятие. А вот письменный трудовой договор – это плюс, уверена эксперт, так как в нем расписаны права и обязанности сторон. К сожалению, далеко не все работники знают, что они могут требовать от работодателя, что дает последнему преимущество при оформлении договора.

К положительным моментам можно, по ее словам, также отнести урегулирование фактически существующей практики удаленной работы, гибкого графика рабочего времени. Это позволит полноценно трудиться женщинам в "декрете", лицам с инвалидностью, фрилансерам и всем, чье постоянное присутствие на работе необязательно, например, журналистам, программистам и другим работникам умственного труда.

"Сказать, что проект плохой, нельзя, но надо депутатам над ним поработать, поэтому возможное рассмотрение документа по упрощенной процедуре – не лучшая идея", – резюмировала Виктория Липчанская.

Нарушен принцип трипартизма

Намного более жесткую позицию занял член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Нигде в мире никто не позволяет таких вольностей в отношении наемных работников, которые хочет устроить украинский истеблишмент, – возмущен Пендзин. – Возьмем договор с нефиксированным временем работы. Если работы нет – работнику ничего не платят. Но если ее, наоборот, слишком много и надо успеть в срок, то работнику придется вкалывать 24 часа в сутки, иначе если он не успеет, то ему не заплатят или заплатят меньше! Такие примеры можно привести еще. Да и сам трудовой договор не стандартизирован, в нем работодатель напишет, что захочет. И если работник не согласен – его просто не возьмут, найдут более сговорчивого".

По словам Пендзина, законопроект нарушает действующий сейчас принцип трипартизма: это модель социального партнерства, которая предполагает трехстороннее сотрудничество между трудящимися, предпринимателями и государством.

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