Оржель заявил, что Украина готова к прекращению транзита газа из РФ

Алексей Оржель. Фото: REUTERS/Yves Herman

Украина стремится сохранить доходы от транзита российского газа, однако готова к его прекращению — в украинских хранилищах закачано рекордное количество газа для обеспечения отопительного сезона.

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, Украина готова к остановке транзита газа по украинской территории.

"Почему готовы? Потому что в подземных украинских газохранилищах — рекордное количество газа, которое закачано для того, чтобы проходить отопительный сезон. На самом деле, с той величиной газа мы можем пройти отопительный сезон вообще без получения транспортировки или поставки газа. На сегодня это более 21,7 млрд кубов газа в украинских хранилищах", — сказал Оржель.

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Вместе с тем он заявил, что в правительстве ни в коем случае не исключают приоритетность договора о транспортировке газа.

"Потому что для Украины приоритет получения и заработок денег на транспортировку газа. Мы работаем очень активно с нашими европейскими партнерами, чтобы подписать по новым европейским правилам договор с Газпромом", — отметил министр.

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Оржель подчеркнул, что подписание договора по европейским правилам "сделает невозможным злоупотребление или включение каких-то политических моментов".

"Мы действительно становимся условно единственной нормативной базой с нашими европейскими соседями, а это значит, что фактически мы используем те правила, которые работают в Европе и нас нельзя шантажировать. Если мы обеспечиваем транзит газа в Европу, если мы обеспечиваем четкие определенные объемы, если мы обеспечиваем долгосрочность этого договора, это значит — постоянные поставки газа на рынки Европы … это значит, что конкуренция и уменьшение цены для европейских потребителей", — пояснил министр энергетики и защиты окружающей среды.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил: несмотря на то что "Газпром" предлагает продлить существующий контракт на транзит газа, такой вариант совершенно не устраивает Киев. Украина рассчитывает на получение долгосрочного контракта с "Газпромом" по новым правилам, с учетом европейских требований к транспортировке голубого топлива.

При этом "Газпром" уведомил Украину и Евросоюз о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.

28 октября Украина, Россия и Еврокомиссия провели очередной раунд переговоров о транзите. Украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако эти предложения не поддержала Россия. Подробнее о переговорах – в сюжете новостей "Сегодня":

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