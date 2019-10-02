Путин согласился на газовый контракт с Украиной

Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское законодательство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Российской энергетической недели.
Если же нет, "что вполне вероятно", Россия готова продлить действующий контракт на прокачку газа.
При этом российский президент подчеркнул, что прокачка газа по Украине должна быть экономически целесообразной.
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