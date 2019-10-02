Путин согласился на газовый контракт с Украиной

Фото: Pavel Golovkin/Pool via REUTERS

Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское законодательство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Российской энергетической недели.

Если же нет, "что вполне вероятно", Россия готова продлить действующий контракт на прокачку газа.

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При этом российский президент подчеркнул, что прокачка газа по Украине должна быть экономически целесообразной.

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