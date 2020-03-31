Ослабление карантина: Шмыгаль рассказал о планах Кабмина

Кабинет министров рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако определяющим фактором будет то, как коронавирус распространяется по территории страны. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Денис Шмигаль, который ранее рассказал, когда Рада повторно рассмотрит правки в бюджет.
"Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности три месяца просто сидеть дома", - сказал он.
По словам премьера, люди должны зарабатывать деньги.
"Экономику надо запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване", – отметил Шмыгаль.
Шмыгаль подчеркнул, что поддержка граждан, которые остались без средств заработка, – это одна из первых задач власти.
Вопрос о дальнейших экономические шагах Кабмина, по его словам, будет рассматриваться после Пасхальных праздников.
Как известно, в Украине до 24 апреля введен режим чрезвычайной ситуации и действует общенациональный карантин.
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