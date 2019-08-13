Что будет, если Украина и Россия продлят газовый контракт: названы риски

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На случай, если не будет подписан новый контракт с российской стороной на транзит газа, у Украины есть план "Б", заверил секретарь СНБО Александр Данилюк. Он также отметил, что может быть подписан как новый контракт, так и продлен существующий.

Какие риски могут возникнуть в связи с продлением действующего контракта, сайт "Сегодня" узнал у экспертов.

По словам руководителя энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, подписав действующий договор с "Газпромом", Украине понесет репутационные потери. В частности, Киев подорвет доверие европейских партнеров, поскольку не исполнит свои обязательства перед ЕС и Энергетическим сообществом.

"Старый договор нам не выгоден, во-первых, с экономической точки зрения. А во-вторых, Украина в газовой сфере практически полностью попадет в сферу влияния России и дискредитирует себя в глазах наших европейских партнеров <…> "Газпром" становится единственным партнером Украины в транспортировке природного газа – у Украины не будет шанса иметь других партнеров в транспорте газа", – сказал Омельченко.

Глава правления альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик, обращает внимание и на то, что в энергетической сфере страны были совершены изменения, которые не отражены в действующем контракте.

"Действующий контракт украинскую сторону не устраивает, – говорит эксперт. – Поскольку там не прописаны те изменения, которые произошли за это время: Украина фактически имплементировала европейское законодательство в свои реалии, поэтому необходимо вносить изменения в контракт".

В частности, продолжает он, нужно закрепить минимальный объем прокачки газа, а также сформировать тарифную политику по транзиту через территорию Украины.

В противном случае, после введения обходных газопроводов, Украина окажется в тисках российского газового монополиста.

"Согласно этому контракту, мы не застрахованы от того, что по территории Украины будут прокачаны 0дни [объема газа], а по другим газопроводам будет увеличение мощности в обход Украины. Конечно, ближайшие год-два, пока не запустятся обходные газопроводы, вопрос не стоит, но уже сейчас нужно отстаивать позицию изменения контракта", – резюмировал специалист.

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook отметил, что российская сторона настроена на затягивание переговоров о транзите газа с 2020 года.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Россия отказывается заключать договор на европейских условиях. В свою очередь, украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года

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