Россия готовится к "шантажу и выкручиванию рук": появилось заявление Коболева

Фото: "Нафтогаз Украины"

Российская сторона настроена на затягивание переговоров о транзите природного газа по украинской территории с 2020 года. Об этом сегодня, 9 августа, написал глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы видим, что россияне настроены отсрочить начало переговоров, чтобы с наступлением холодов в очередной раз прибегнуть к шантажу и выкручиванию рук", – отметил он.

По его словам, сейчас особенно важно грамотно и без ошибок завершить проведение анбандлинга - отделения от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке природного газа - по модели ISO (independent system operator), работа над которой идет последние годы.

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"Только эта модель обеспечит возможность в дальнейшем защищать интересы Украины в судах против "Газпрома" и при этом полностью выполнить требования европейской Газовой директивы", – добавил Коболев.

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Глава "Нафтогаза" напомнил, что уже созданы филиалы "Оператор газотранспортной системы Украины" и "Оператор подземных хранилищ газа".

"Очень важной для дальнейшей реализации анбандлинга является быстрая сертификация нового оператора со стороны НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. – Ред.). Только после получения всех необходимых разрешений он сможет начать самостоятельную работу", – заключил он.

Новости "Сегодня" писали, что в мае Кабинет министров утвердил модель анбандлинга OU(ownership unbundling) вопреки позиции руководства "Нафтогаза", которое настаивало на модели ISO.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Согласно предложению Еврокомиссии, новое соглашение должно быть длительным – на десять или более лет – и предусматривать такие объемы, которые могли бы заинтересовать европейского инвестора с высокой репутацией. В свою очередь Россия предлагает просто продлить действующий контракт, против чего выступает Киев.

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