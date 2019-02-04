Отделение ГТС: в Украине появилась новая компания

В "Укртрансгазе" сообщили о создании "Оператора газотранспортной системы Украины"

Фото: utg.ua.

Отделение ГТС: в Украине появилась новая компания //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/82a/089/5c582a0898dd3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/82a/089/5c582a0898dd3.jpg 2019-02-04T14:15:00+02:00 Экономика В "Укртрансгазе" сообщили о создании "Оператора газотранспортной системы Украины"

В Украине создана новая компания – "Оператор газотранспортной системы Украины" – в рамках реализации четвертого этапа дорожной карты по отделению (анбандлингу) оператора газотранспортной системы (ГТС).

Об этом информирует пресс-служба "Укртрансгаза", который является 100% владельцем компании.

В сообщении сказано, что набсоветы "Нафтогаза Украины" и "Магистральных газопроводов Украины" (МГУ) представили юридическое отделение оператора ГТС "на встречах с заинтересованными сторонами" в сентябре и декабре 2018 года.

29 января 2019 года акционер "Укртрансгаза" – "Нафтогаз Украины" – принял решение о создании "Оператора газотранспортной системы Украины". Гендиректором стал Павел Станчак.

"Создание ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" позволит начать юридическое отделение функции транспортировки газа сначала в структуре НАК "Нафтогаз Украины", а после 1 января 2020 года – вне группы "Нафтогаз", – сообщили в "Укртрансгазе".

Что такое анбандлинг?

На данный момент "Нафтогаз Украины" является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. При этом для того, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по Третьему энергетическому пакету Европейского Энергосообщества, анбандлинг - отделение от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке природного газа.

Для этого в ноябре 2016 года в Украине был формально создан независимый оператор ГТС – "Магистральные газопроводы Украины". К 2018 году Кабмин завершил процесс регистрации "Магистральных газопроводов Украины", а также назначил наблюдательный совет нового независимого оператора ГТС. Акции МГУ уже зарегистрированы Комиссией по ценным бумагам. Также был утвержден план корпоративного управления этой компании и решен вопрос ее финансирования.

Вместе с тем, Энергетическое сообщество, Еврокомиссия и Всемирный банк высказались против временной передачи "Магистральных газопроводов Украины" в управление "Нафтогаза Украины". Международные институции предложили на переходный период – до конца 2019 года, пока действует контракт на транзит газа между "Нафтогазом" и российским "Газпромом" – сформировать наблюдательные советы МГУ и "Укртрансгаза" в составе одних и тех же лиц, а также обеспечить финансовую независимость этих набсоветов.

В декабре 2018 года был реализован очередной подготовительный этап анбандлинга – создан филиал "Оператор газохранилищ Украины".

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