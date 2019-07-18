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Отдых без турагенств: путешественник рассказал, как сэкономить за границей

18 июля, 08:12

Самостоятельные поездки за рубеж сохранят сотни долларов


В разгар сезона отпусков новости "Сегодня" поинтересовались предложениями турагенств и сравнили их цены со стоимостью самостоятельно организованного отдыха.

Блогер-путешественник Руслан Верин на велосипеде объехал полмира. За рубежом научился, где, как и на чем можно сэкономить. Своим опытом парень делится охотно. В первую очередь, предупреждает: перелеты обойдутся примерно в равные суммы, если брать тур через агентство или путешествовать самому.

"Билет до Болгарии стоит 100 долларов. Но, купив путевку, ты видишь только дом и Болгарию. А я за те же 100 долларов приобретаю себе неделю приключений", – говорит Верин.

Чтобы сэкономить на жилье, Руслан часто берет с собой палатку, а иногда останавливается у друзей, которых достаточно по всему миру.

"Таким образом исчезает целая статья расходов путешествия, например, на проживание в гостинице. Можно, действительно, находить варианты попроще. Я вот сейчас, например, по Латинской Америке ездил, и самый дешевый хостел там снимал за пять-семь долларов. А в Европе это уже стоит 20-25 евро", – делится опытом путешественник.

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Руслан разделяет отдыхающих на две категории: путешественники и туристы. Себя относит к первым, но прекрасно понимает и тех, кто хочет просто понежиться на пляже.

"Потому что человек переплачивает за то спокойствие, которое он обретает", – с пониманием говорит Руслан.

Менджер по туризму Лилия Шинкаренко подтверждает слова блогера: люди действительно готовы переплачивать за комфорт.

"Турагент поддерживает туриста с момента подбора тура и до момента его возвращения. Наиболее популярными направлениями летом остаются Турция, Болгария и Египет. Это так называемые стандартные туры пляжного отдыха. Отдых для двух взрослых стартует от 500 долларов за 10 ночей по программе "все включено", – рассказывает менеджер туристического агентства Лилия Шинкаренко.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, где дешево отдохнуть летом-2019. Оказалось, что Турция уже не в моде. Путевки в популярную страну заметно подорожали, что "уронило" спрос.

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Тег отдых, отпуск, экономия, путешествия, поездки, туры

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Сегодня

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