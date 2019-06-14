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Турция уже не в моде: где дешево отдохнуть летом-2019

14 июня, 08:09

Путевки в популярную страну заметно подорожали, что "уронило" спрос


Из-за повышения цен на отдых в Турции эта страна теперь уже не на пике популярности среди украинцев. Новости "Сегодня" узнавали, почему туры прибавили в цене и куда теперь можно съездить бюджетно.

Жительница Киева Марьяна Гайдучик только планирует, куда поедет этим летом. Девушка мечтает об отдыхе на море и присматривает варианты. Одним из них была Турция. Но неприятным сюрпризом стало то, что любимые курорты украинцев перешли с расчетов в долларах на евро.

"Сначала я не обратила внимания, что там уже евро, и считала в долларах. А когда увидела, что это в евро, то поняла, что оно дороже", – говорит Марьяна.

Эксперты в сфере туризма констатируют: путевок в Турцию этим летом покупают на 15% меньше, чем в прошлом году. Средняя стоимость отдыха на двоих составляет 37 тысяч гривен за неделю.

"Это много. Я могу три раза съездить в путешествие", – говорит Андрей Погорилый, за плечами которого поездки в 40 стран.

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Специально для новостей "Сегодня" Андрей находит тур на 15 тысяч дешевле. Это безвизовый для украинцев остров Пафос.

"Перелет на двоих получится 7 тысяч гривен. Жилье – что квартира, что отель плюс-минус одинаково – 220 евро в неделю Это в гривнях пять тысяч", – подсчитал Андрей.

Еще 350 евро нужно заложить на еду и экскурсии. В среднем получится 22 тысячи на двоих за семь дней. Как объясняет путешественник, выгода возникает из-за того, что поездка спланирована самостоятельно.

А вот если вы покупаете путевку в туристической компании, ее следует проверить на надежность. Министерство экономразвития даже обнародовало официальную памятку для туристов. При заключении договора с турфирмой нужно обязательно проверить, чтобы она имела действительную лицензию и финансовое обеспечение, а турагент – соглашение с туроператоров. В документ должны быть указаны даты вылета и прилета, сроки отказа от путешествия и условия возврата средств, а также информация о трансфере из аэропорта и обратно.

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Тег отдых, туризм, Турция, отпуск, путешествия, путевки, путевка, туры

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