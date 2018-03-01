Отказ "Газпрома" от поставки газа "Нафтогазу" лишает его права на take or pay – Коболев

Сегодня, 22:05

В "Нафтогазе" такие действия расценивают как нарушение договора и невыполнение решения арбитража

Андрей Коболев. Фото: AFP
Андрей Коболев. Фото: AFP

Отказ ПАО "Газпром" поставить газ НАК "Нафтогаз Украины" в соответствии с осуществленной предоплатой лишает российскую компанию права на исполнение take or pay (бери или плати) в 2018 году. Об этом заявил глава НАК Андрей Коболев в эфире "5 канала".

Комментируя возможность поставок российского газа в Украину в марте Андрей Коболев отметил: 

"Трудно сказать, будут они (поставки газа, – ред.) или нет, потому что наше понимание ситуации очень простое. Это не решение "Газпрома". От того, что они сделали сегодня, а они сделали две вещи – они не выполнили свои обязательства по контракту, который пересмотрел предыдущий трибунал. Это автоматически означает, что они не смогут больше требовать у нас в этом году take or pay, одной этой ошибкой. Стоимость этой ошибки для менеджмента "Газпрома" – это потенциально сотни миллионов долларов", – отметил глава правления.

"Мы не обязаны выкупать 4 млрд куб. м, и это не наша вина. Это действия "Газпрома", которые противоречат контракту, которые противоречат решению трибунала, которые противоречат духу отношений клиент-поставщик и которые, я думаю, будут стоить "Газпрому" многих политических проблем в Европе", – добавил Коболев.

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Как сообщалось, накануне, 28 февраля, стало известно, что Украина получит от "Газпрома" 2,56 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.

По словам главы Минюста Павла Петренко, процесс взыскания штрафа может занять несколько лет – это будет зависеть от юрисдикции, поскольку необходимо признание решения украинского суда на территории страны и запуск выполнения самого решения. "Но мы настроены весьма оптимистично, чтобы выполнить это решение в полном объеме", – заявил Петренко.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что после решения Стокгольмского арбитража по транзитному иску между "Нафтогазом" и "Газпромом" может состояться взаимозачет штрафов. Украина пока не выплатила "Газпрому" сумму, которую предписывает решение Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа, ожидая "транзитного" решения.
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