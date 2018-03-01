Украина официально предупредила ЕС об отказе РФ выполнять решение о транзите газа

Кроме того, Украина инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС

Украина официально предупредила Евросоюз об отказе России выполнять решение Стокгольмского арбитража о транзите газа.

Об этом сообщила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль на своей странице в Facebook

По словам Зеркаль, сегодняшние действия "Газпрома" относительно невыполнения своих договорных обязательств и отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража является угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа в Украину и ЕС.

"Газпром в который раз доказывает свою недоброчестность. И, как всегда, пытается подставить Украину. Не выйдет! Только что направили ноту ЕС о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике в соответствии со статьей 340 и приложения 26 Соглашения об ассоциации", – сообщила она.

Кроме того, Зеркаль сообщила, что Украина инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС.

"История 2009 года не повторится. Стокгольм, Соглашение об ассоциации и реформа рынка газа окончательно изменили парадигму отношений с РФ в газовой сфере. Шантаж больше не работает", - заявила заместитель главы МИД Украины.

Напомним, сегодня пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" сообщила, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, что соответствует бы хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Как сообщалось, накануне, 28 февраля, стало известно, что Украина получит от "Газпрома" 2,56 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.

По словам главы Минюста Павла Петренко, процесс взыскания штрафа может занять несколько лет – это будет зависеть от юрисдикции, поскольку необходимо признание решения украинского суда на территории страны и запуск выполнения самого решения. "Но мы настроены весьма оптимистично, чтобы выполнить это решение в полном объеме", – заявил Петренко.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что после решения Стокгольмского арбитража по транзитному иску между "Нафтогазом" и "Газпромом" может состояться взаимозачет штрафов. Украина пока не выплатила "Газпрому" сумму, которую предписывает решение Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа, ожидая "транзитного" решения.