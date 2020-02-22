Откладывать 20% с зарплаты: сколько нужно собирать на авто в Украине и в Европе

Например, житель Люксембурга может накопить на машину меньше, чем за два года

За какой срок украинцы и жители разных стран Европы могут накопить на автомобиль? Сайт "Сегодня" озадачился этим вопросом и взял для сравнения стоимость Toyota Corolla – авто вошло в Книгу рекорду Гиннесса как самый продаваемый автомобиль в мире, и Renault Logan – в 2019 году он был в тройке лидеров по продажам в Украине.

К тому же, Renault Logan стоит на порядок дешевле: на сайте официальных дистрибьюторов в Украине Toyota Corolla стоит 431,9 грн (16 277 евро), а Renault Logan – 242,9 тыс. грн (9 995 евро).

Теперь перейдем, собственно, к накоплению.

"Если семья раньше никогда не откладывала и делает это впервые — можно начать с 5-10% дохода. Постепенно этот процент можно увеличивать. Но если мы говорим о долгосрочных целях, например, на покупку авто или жилья, то откладывать надо 20-50% дохода", – говорит финансовый советник Любомир Остапив.

Минимальная зарплата в Украине на данный момент составляет 4723 грн (171 евро). А средняя в декабре 2019-го составляла 12 264 грн (462 евро).

Получается, что если откладывать по 20% от минимальной зарплаты, то украинец может накопить на Toyota Corolla за 38 лет, а на Renault Logan — за 23 года.

Откладывать на Renault Logan с минимальной зарплаты больше 10 лет придется также в Албании – 19, в Болгарии – 13, в Сербии – 12 лет. Латышам, румынам и венграм нужно копить около девяти лет. А полякам с минимальной зарплатой в 611 евро – 6,8 года.

Французам, британцам и немцам хватит два с половиной-три года. А меньше двух лет уйдет у люксембуржцев – 1,9 года: там, по данным Евростата, минимальная зарплата – 2142 евро.

Подробнее о финансовых реалиях украинцев и европейцев – в материале "Потихоньку накопим: сколько зарплат нужно украинцу, чтобы собрать на авто".

Чтобы ускорить процесс, нужно научиться копить. Ведь правильно распределять бюджет и контролировать свои траты – это необходимый навык, которому нужно учиться. Эффективным для накоплений считается "Метод шести кувшинов" – система ведения бюджета, которую придумал и описал в своей книге "Думай как миллионер" американец Т. Харв Экер. Смысл системы в том, что ежемесячно деньги нужно распределять по условным шести кувшинам, каждый из которых – для определенных трат. При правильном использовании этого метода у человека не должно остаться долгов, а денег на ежедневные расходы, отдых и увлечения будет хватать.

Полезно также будет научиться правильно тратить деньги – порой люди не замечают, как спускают значительные суммы на банальные привычки типа трех стаканчиков кофе. А ведь, сократив норму потребления до двух, в месяц реально можно сэкономить почти что минимальную зарплату. Уроки от украинцев, которые смогли накопить значительные суммы, пересмотрев ежедневные привычки – в нашем сюжете:

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