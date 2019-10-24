Отмена госмонополии на алкоголь скажется на приватизации "Укрспирта": эксперт предупредил о риске

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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Демонополизация производства спирта, которую Верховной Раде предлагает президент Владимир Зеленский, снизит стоимость госпредприятия "Укрспирт" в случае его приватизации. Об этом новостям "Сегодня" сказал заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский.

"Если мы демонополизируем [производство спирта], то цена "Укрспирта" будет одна, если нет – цена будет другой. Мы либо продаем монополию, либо продаем одного из игроков на конкурентном рынке, который, очевидно, быстро возникнет, поскольку производство спирта не является высокотехнологичным продуктом", – сказал экономист.

Однако вышесказанное – не аргумент в пользу сохранения статус-кво "Укрспирта", добавил Яблоновский.

"На мой взгляд, стоит демонополизировать, даже если это даст нам меньше поступлений при продаже "Укрспирта", поскольку эта монополия, тем более государственная, как и любое государственное предприятие – это потенциальный источник коррупции… Кроме того, часто мощности "Укрспирта" недогружены", – отметил Яблоновский.

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В то же время, добавил он, государство должно сохранить за собой фискальную и административную регуляцию.

"Оно может это делать или за счет акцизов, таким образом увеличивая цену на алкоголь и снижая спрос, потребление, или, к примеру, запрещая продажу водки в ларьках", – резюмировал эксперт.

Ранее экономист Алексей Плотников в комментарии сайту "Сегодня" также отметил, что на ряду с рисками, демонополизации отрасли может оказать стимулирующий эффекти на украинских экспортеров алкоголя.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в.и.о. руководителя "Укрспирта" Юрий Лучечко говорил, что в Украине отсутствует нормативная база для развития спиртовой отрасли. По его словам, основным препятствием является акцизный сбор, унифицированный акцизный налог, отмененный сегодня во всем мире.

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