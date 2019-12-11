Отмена госмонополии на производство спирта: Зеленский дал добро

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Президент Владимир Зеленский подписал закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль. Об этом свидетельствует карточка документа на официальном сайте Верховной Рады, в которой указано, что закон подписан президентом.

Законопроект № 2300 Верховная Рада приняла во втором чтении 3 декабря, документ был внесен на рассмотрение парламента в конце октября как неотложный. Закон вступает в силу со следующего дня после опубликования и вводится в действие с 1 июля 2020 года.

Закон предусматривает отмену государственной монополии "Укрспирта" на производство спирта. Цель такого шага – выведение рынка из тени. Предполагается, что производить спирт смогут предприятия, которые получат соответствующую лицензию.

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Кроме того, документ предусматривает полную либерализацию экспорта спирта из Украины. При этом импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров госпредприятия. Импорт будет осуществляться по лицензии и не может превышать 10% объема производства спирта на предприятии.

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Кроме того, производить алкогольные напитки для реализации на территории Украины до 1 января 2024 года можно будет из спирта, который имеет статус украинского товара в соответствии с Таможенным кодексом. Также закон до 1 июля 2021 года вводит обязательство по сохранению рабочих мест в размере 70% от штата на предприятиях, которые подлежат приватизации.

Ранее экономисты рассказали сайту "Сегодня", что будет с ценами на спиртное после приватизации "Укрспирта".

По данным Офиса президента, за последние 10 лет производство легального пищевого спирта в Украине сократилось в четыре раза. В то же время доля теневого оборота пищевого спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% от общего потребления пищевого спирта в стране в 2019 году.

В Украине монополистом в спиртовой отрасли является государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году. Кабинет министров последовательно выступает за приватизацию "Укрспирта", руководствуясь рекомендациями Международного валютного фонда.

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