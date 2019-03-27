Отмена статьи о незаконном обогащении: НАБУ закрыло десятки дел на полмиллиарда гривен

26 уголовных производств закрыты полностью, еще 37 – частично

Отмена статьи о незаконном обогащении: НАБУ закрыло десятки дел на полмиллиарда гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fbe/6f0/5c8fbe6f0dabe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fbe/6f0/5c8fbe6f0dabe.jpg 2019-03-27T19:57:00+02:00 Экономика 26 уголовных производств закрыты полностью, еще 37 – частично

Более 60 производств частично или полностью закрыты после отмены уголовной ответственности в Украине за незаконное обогащение.

Об этом 27 марта написала пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) на странице в Facebook.

"С сегодняшнего дня в НАБУ больше нет дел о незаконном обогащении. Из-за решения Конституционного суда полностью закрыты 26 уголовных производств и 37 – в части ст. 368-2 УК Украины (незаконное обогащение. – Ред.). Общая сумму состояния, законность происхождения которого расследовали детективы НАБУ в этих делах, составила около 500 млн грн", – сказано в сообщении.

НАБУ добавляет, что чаще всего речь шла о доходах и имуществе народных депутатов, прокуроров, чиновников центральных органов власти и судей.

На сайте Бюро также отмечается, что возобновить расследование относительно фигурантов указанных уголовных производств, а также подозреваемых и обвиняемых по уже установленным фактам незаконного обогащения будет невозможно, так как закон не имеет обратной силы.

"Поэтому приобретенное имущество по умолчанию будет считаться законным, безотносительно к источникам его происхождения", – говорится в сообщении.

Напомним, что уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели 26 ноября 2015 года по требованию Европейского Союза во исполнение Плана действий по визовой либерализации.

27 февраля 2019 года Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 УК Украины. В частности, судьи считают, что данная статья противоречит статьям 62 и 63 Конституции, согласно которым все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу и что никто не обязан давать показания или объяснения относительно себя и своих близких.

Комментируя решение КСУ, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что статью о незаконном обогащении нельзя применить на практике, поэтому она просто неэффективна.

Подробнее о скандале вокруг отмены этой статьи читайте в статье "Сегодня": Нардепы и незаконное богатство: как законопроект вызвал скандал, и что дальше.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Отмена статьи о незаконном обогащении: НАБУ закрыло десятки дел на полмиллиарда гривен". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ