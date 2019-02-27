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Отмена статьи за незаконное обогащение: в КСУ назвали причину

Сегодня, 19:49

Отмененная статья нарушает три статьи – две из Конституции и одну из Уголовно-процессуального кодекса

Фото: facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine
Фото: facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine.
Отмена статьи за незаконное обогащение: в КСУ назвали причину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/5da/59e/5c75da59e491c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/5da/59e/5c75da59e491c.jpg Политика Отмененная статья нарушает три статьи - две из Конституции и одну из Уголовно-процессуального кодекса

Статья Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении является неконституционной. Соответствующее решение принял Конституционный суд страны, который 26 февраля отменил эту статью.

"Признать неконституционной статью 368-2 УКУ. Статья 368-2 УКУ теряет силу со дня принятия Конституционным Судом этого решения", – приводит пресс-службе КСУ опубликованное решение.

Cудьи КСУ утверждают, что данная статья противоречит статье 17 Уголовно-процессуальный кодекса, которая гласит, что никто не обязан доказывать свою невиновность и должен быть оправдан, если сторона обвинения не докажет виновность лица.

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Кроме того, утверждает, что данная статья противоречит статьям 62 и 63 Конституции, согласно которым все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу и что никто не обязан не давать показаний или объяснений относительно себя и своих близких.

Из этого вытекает, что никто не обязан доказывать законность вступления в его собственность активов, а государственное обвинение не имеет права требовать подтверждения доказательствами законности оснований приобретения им активов.

Напомним, что уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели 26 ноября 2015 года, согласно требованию ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что статья за незаконное обогащение была отменена ввиду своей неэффективности.

Стоит отметить, что президент Петр Порошенко намерен в ближайшее время внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, которым предусматривается уголовная ответственность за незаконное обогащение.

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Тег коррупция, Конституция, Конституционный суд, борьба с коррупцией

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Источник:

УНИАН

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