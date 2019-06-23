Отпуск на Азовском море: сколько стоит поездка в 2019 году

Арендаторы на Белосарайской косе предлагают варианты на разный кошелек

Пока Турция теряет популярность среди украинских туристов, украинцы все больше интересуются отдыхом на побережье Азовского моря. Белосарайскую косу в Донецкой области некоторые смело называют раем. От любого пансионата до воды здесь всего 100 метров. Каждый год на косу приезжают десятки тысяч туристов. Новости "Сегодня" проверили, сколько стоит отдых в этом месте летом-2019.

Белосарайская коса – это песчаная территория, площадь которой едва ли превышает четыре квадратных километра. Возле моря повсюду расположены пансионаты, отели и комнаты для туристов классом от "эконом" до "люкса".

Средняя стоимость отдыха в этом году, по подсчетам арендодателей, увеличилась на 10%. Цена зависит от места расположения и состояния жилья – чем новее и ближе к морю, тем дороже.

Администратор пансионата Елена Кулакова показывает новостям "Сегодня" один из самых дешевых номеров на косе – всего за 80 гривен с человека в сутки. Кондиционера здесь нет, а душ и туалет расположены на улице. Есть парковка и гриль-зона. До моря – 300 метров.

"В номер входит телевизор, кровати, постельное белье, холодильник, газовая печка. То есть кухня индивидуальная у нас. В каждом номере отдельно", – рассказывает Елена.

Татьяна Скалецкая отдыхает в этом пансионате с семьей. По просьбе новостей "Сегодня" она подчитала – за неделю отдыха на четверых взрослых и троих детей получается 10 тысяч гривен. Говорит, что это "эконом-режим", но условиями в целом довольны.

"Мы здесь уже не первый год отдыхаем. Все отлично. Хорошо. И для маленьких деток хорошо. Главное, что вода есть теплая вечером", – говорит Татьяна.

Есть варианты и подороже. Например, отель на берегу предлагает и проживание, и питание. Трапезы три раза в день обойдутся в 500 гривен с семьи за сутки. Как рассказывает администратор Светлана Ибрагимова, в разгар летнего сезона однокомнатный номер в отеле стоит 800-900 гривен в сутки, двухкомнатный – 1200 гривен.

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Отдых класса "люкс" на Белосарайке будет стоить уже под 1,5 тысячи гривен в стуки. За такие деньги предлагают отдых на виллах, расположенных рядом с заповедной зоной. Номера – просторные, меню – индивидуальное. Для гостей работают бассейны, а море омывает территорию сразу с двух сторон.

"Есть бассейн и есть лиман. На лимане никогда нет ни шторма, ни волн. Или ты здесь покупался, или в бассейне. А когда спокойная погода – пошел на море. Прекрасно", – делится впечатлениями отдыхающий Станислав Мирленко.

То есть 10 тысяч небольшой семье едва ли хватит на 5 дней "люксового" отдыха на косе. Но за те же деньги в режиме "эконом" на курорте можно провести аж две недели.

Напомним, если вы покупаете турпакет в туристической компании, ее следует проверить на надежность. Министерство экономразвития даже обнародовало официальную памятку для туристов. При заключении договора с турфирмой нужно обязательно уточнить, есть ли у нее действительная лицензия и финансовое обеспечение, а у турагента – соглашение с туроператором.

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