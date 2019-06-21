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Отпуск в Карпатах: сколько стоит путешествие в 2019 году

21 июня, 08:15

В целом за год – с лета-2018 – цены изменились не очень существенно


Пока Турция теряет популярность среди украинских туристов, появляется все больше желающих позагорать, любуясь карпатскими пейзажами, поймать форель на ужин и побродить по замкам Закарпатья. Летний туристический сезон на Западе Украины входит в разгар. Новости "Сегодня" подсчитали, сколько будет стоит недельный отдых.

Село Поляна – курорт, известный по всей Украине. Населенный пункт находится в 70 километрах от Ужгорода и в 30 – от Мукачево. Сюда легко добраться и на поезде, и на автомобиле. Гостям предлагают и сельские усадьбы от 400 гривен в сутки, и отельные номера на любой кошелек.

Администратор отельного комплекса Иванна Танасейчук показывает однокомнатный двухспальный номер с телевизором и балконом. Его стоимость – 790 гривен. В сумму включены два завтрака. Кроме того, заплатив за номер, можно пользоваться бассейном. А вот фитобочка, чаны, катание на квадроциклах и лошадях – уже за дополнительную плату. 

Среди популярных развлечений для отдыхающих – форелевое хозяйство. Свою трапезу можно выловить собственноручно, а повара приготовят рыбу. Такой ужин стоит от 200 гривен за человека.

"Форель у нас подается трех видов – со специями, с овощами и с грибами. Еще мы готовим мясную тарелку. Что может быть лучше шашлыка летом, колбасок, закарпатских купатов и куриного стейка?" – говорит шеф-повар такого заведения Мария Дребитко.

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Из Поляны удобно путешествовать по Закарпатью, например, на водопад Шипот, озеро Синевир, в Мукачево и Ужгород. Также предлагают много экскурсионных туров. А еще можно посетить Венгрию или Словакию.

"Семья из трех человек может спокойно за пять дней и четыре ночи выложить сумму 3-5 тысяч гривен в зависимости от номера. Еще на 5 тысяч гривен эта семья может занять себя абсолютно всеми услугами нашего комплекса, плюс дополнительные услуги – туры, экскурсии, аквапарки", – рассказывает PR менеджер туристического комплекса Эрнест Завадский.

В целом цены на отдых по сравнению с прошлогодними выросли не существенно. Из расчета в 10 тысяч на семью на Закарпатье можно отдыхать почти неделю.

Напомним, если вы покупаете турпакет в туристической компании, ее следует проверить на надежность. Министерство экономразвития даже обнародовало официальную памятку для туристов. При заключении договора с турфирмой нужно обязательно уточнить, есть ли у нее действительная лицензия и финансовое обеспечение, а у турагента – соглашение с туроператором. 

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Тег отдых, туризм, Закарпатье, отпуск

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Сегодня

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