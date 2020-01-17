Отставка Гончарука: премьер перечислил главные достижения своего Кабмина

Глава правительства уверен, что удалось заложить "серьезный фундамент" на 2020 год

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Премьер-министр Алексей Гончарук, который написал заявление об отставке, перечислил главные достижения правительства и команды президента Владимира Зеленского. Об этом Гончарук рассказал на своей странице в Facebook.

"Последние четыре месяца команда президента много работала над тем, чтобы страна изменилась. Уже за этот короткий промежуток времени нам многое удалось", – написал Гончарук.

Среди главных действий исполнительной власти премьер-министр выделил:

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подготовку газотранспортной системы Украины (ГТС) к переходу на европейские правила

"Это позволило подписать новый транзитный договор и снизить платежку за отопление для большинства украинцев до 30%", - объяснил Гончарук.

перезагрузку топ-руководства органов государственной власти;

успешные переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) и достижение договоренности о новой программе на рабочем уровне.

"Все это позволило Украине значительно улучшить свои позиции в международных рейтингах и вдвое уменьшить стоимость гривневых займов. С 18% до 9%. Но самое главное – мы подготовили серьезный фундамент для развития страны в 2020 году", – резюмировал глава правительства.

Напомним, ранее была опубликована запись разговора, на которой якобы Гончарук обсуждает с министрами и представителями НБУ экономическую стратегию правительства, курс валют и тому подобное. В ходе беседы голос человека, похожего на премьера, называет себя "полным профаном в экономике".

Алексей Гончарук уже прокомментировал публикацию этой записи и рассказал, в каком случае его можно будет назвать профаном.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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