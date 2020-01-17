Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

Отставка Гончарука: премьер перечислил главные достижения своего Кабмина

17 января, 10:19

Глава правительства уверен, что удалось заложить "серьезный фундамент" на 2020 год

/ Фото: Getty Images

Премьер-министр Алексей Гончарук, который написал заявление об отставке, перечислил главные достижения правительства и команды президента Владимира Зеленского. Об этом Гончарук рассказал на своей странице в Facebook.

"Последние четыре месяца команда президента много работала над тем, чтобы страна изменилась. Уже за этот короткий промежуток времени нам многое удалось", – написал Гончарук.

Среди главных действий исполнительной власти премьер-министр выделил:

Реклама

  • подготовку газотранспортной системы Украины (ГТС) к переходу на европейские правила

"Это позволило подписать новый транзитный договор и снизить платежку за отопление для большинства украинцев до 30%", - объяснил Гончарук.

В тренде
Главные изменения законопроекта "О труде": можно не работать "от звонка до звонка" и нельзя уволить за пьянство
Полюбите рутину на работе
  • перезагрузку топ-руководства органов государственной власти;
  • успешные переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) и достижение договоренности о новой программе на рабочем уровне.

"Все это позволило Украине значительно улучшить свои позиции в международных рейтингах и вдвое уменьшить стоимость гривневых займов. С 18% до 9%. Но самое главное – мы подготовили серьезный фундамент для развития страны в 2020 году", – резюмировал глава правительства.

Напомним, ранее была опубликована запись разговора, на которой якобы Гончарук обсуждает с министрами и представителями НБУ экономическую стратегию правительства, курс валют и тому подобное. В ходе беседы голос человека, похожего на премьера, называет себя "полным профаном в экономике".

Алексей Гончарук уже прокомментировал публикацию этой записи и рассказал, в каком случае его можно будет назвать профаном.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

отставка правительство достижения Кабинет министров Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцам напомнили условия выхода на пенсию по возрасту в 2020 году
Украинцам напомнили условия выхода на пенсию по возрасту в 2020 годуЭкономика
Социальная помощь: в законы введут новую категорию населения
Социальная помощь: в законы введут новую категорию населенияЭкономика
"Не было зарплаты в 300 000": Найем объяснил космические суммы в декларацииЭкономика
На топливном рынке Украины произошел переворот
На топливном рынке Украины произошел переворотАвто
Декларация о доходах: кто из граждан должен показать заработок
Декларация о доходах: кто из граждан должен показать заработокЭкономика
Пора отчитаться за доходы: кому нужно подавать декларации
Пора отчитаться за доходы: кому нужно подавать декларацииЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...