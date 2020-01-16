Гончарук отреагировал на публикацию в СМИ "разговора премьера с министрами" – видео

Против команды президента и правительства работают много людей

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал появление в СМИ записи беседы якобы главы правительства с министрами в ходе, которой обсуждалась экономическая политика страны.

"С самого начала против команды президента и правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украина не удалось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки", - сказал Гончарук.

Премьер заявил, что главная цель работы команды новой власти – перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без "схематозив" и договорняков.

"Наша команда работает над тем, чтобы каждый украинец почувствовал реальные изменения. Борьба продолжается и я уверен в нашей победе!" - заявил он.

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Глава правительства напомнил, что в стране укрепился курс гривни и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, которые составляют 25 млрд долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 млрд долл. Резко снизилась инфляция до 4,1%.

"Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике!", – заявил Гончарук.

Напомним, запись появилась на анонимном канале, кто автор – неизвестно.Кроме того, нет доказательств, что запись аутентичная.

В разговоре "Гончарук" обсуждает с "министрами" экономическую стратегию правительства, курс валют и тому подобное. В этом контексте голос человека, похожего на премьера, упоминает и президента Владимира Зеленского. Отметим, что себя предполагаемый глава Кабмина называет "полным профаном в экономике".

В записи указано, что, помимо Гончарука, на заседании присутствовали глава Минфина Оксана Маркарова, заместитель председателя Нацбака Екатерина Рожкова, а также замглавы Офиса президента Юлия Ковалив. Подчеркнем, что видео заседания нет, якобы участников разговора подписал автор.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о высоких премиях министров и их заместителей.

Спикер Рады Дмитрий Разумков предложил заслушать министров и премьера относительно информации о высоких премиях.

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