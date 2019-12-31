Россия и Украина договорились по транзиту газа: все подробности контракта

Украина в ближайшие пять лет заработает семь миллиардов долларов

/ Фото: AFP

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа, который рассчитан до конца 2024 года. З это время для нашей страны гарантированы миллиардные доходы, однако не обошлось и без компромиссов с Москвой. НАК "Нафтогаз Украины" опубликовал официальное заявление по достигнутому соглашению.

В компании отмечают, что достичь результата помогли, в том числе, и санкции США против "Северного потока – 2", а также качественное проведение анбандлинга и эффективной работы "Нафтогаза"а в арбитражах.

В пакет соглашений входят:

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межоператорские соглашение между "Оператором ГТС Украины" (ОГТСУ) и "Газпромом", которое определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей (interconnection agreement);

договор об организации транзита между "Нафтогазом" и "Газпромом", в котором зафиксированы условия и объемы транзита на ближайшие пять лет;

мировое соглашение между компаниями, согласно которому стороны отказываются от взаимных претензий по контрактам 2009 года.

Все три соглашения подписаны во исполнение протокола встречи, состоявшейся в Берлине и Минске 19-20 при участии представителей ЕС, Украины и РФ, а также "Нафтогаза", ОГТСУ и "Газпрома". Что предусматривают соглашения:

выплату "Газпромом" 2,918 млрд долл. компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража от декабря 2017 и февраля 2018 года. Нафтогаз получил эти средства 27 декабря 2019 г.;

во исполнение решения Стокгольмского арбитража от декабря 2017 и февраля 2018 года. Нафтогаз получил эти средства 27 декабря 2019 г.; отзыв всех арбитражных судебных исков, по которым не приняты окончательные решения (общая сумма требований Украины оценивалась в более 12 млрд долл.);

снятие арестов на имущество, активы и денежные средства "Газпрома", а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам января 2009 года;

минимальные объемы транзита по годам зафиксированы в следующих размерах: 2020 – 65 млрд куб. м, 2021 – 2024 годы – по 40 млрд куб. м газа ежегодно (указаны минимальные значения – объемы могут быть и больше).

В то же время на переговорах Украина не пошла на отказ от судебных исков относительно захваченных в оккупированном Крыму активов "Нафтогаза".

В компании отмечают, что по результатам подписания соглашений Украина получит гарантированный доход от транзита на ближайшие пять лет. Определенность относительно будущего транзита предоставляет новые возможности развития газового рынка страны и продолжение реформ в энергетике, сохранение рабочих мест в области транспортировки газа и будущие заказы для украинских производителей промышленного оборудования, связанные с технической поддержкой работы украинской ГТС. Также будут уменьшены курсовые риски, связанные с недополучением значительных валютных поступлений.

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"Подписанные соглашения является результатом приемлемого компромисса. Главным результатом договоренностей является получение почти 3 млрд долл. от "Газпрома" и то, что украинская ГТС будет загружена и сможет следующие пять лет работать безубыточно. Транзит не будет прерван, и его будет осуществлять независимый сертифицированный оператор. Кроме того, отменяются многочисленные риски, в том числе для финансовой системы страны, которые могли реализоваться в случае прекращения транзита. Мы благодарны Европейской комиссии за ее последовательную позицию, которая свидетельствует о признании надежности и эффективности украинской ГТС, а также американским партнерам за поддержку энергетической безопасности на европейском континенте", – заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Как сообщали новости "Сегодня", исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что от транзита российского газа Украина получит не менее 7,2 млрд долларов за пять лет. Кроме того, он объяснил, что транзитный контракт содержит принцип "качай или плати". По его словам, знаменательным событием для Украины является также переход на европейские правила по транзиту газа.

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