Украину ждет рост ВВП: Минэкономики обновило расчеты

Ведомство ожидает повышения главного экономического показателя уже в 2021 году

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает, что украинская экономика начнет восстанавливаться после продолжающегося падения уже в 2021 году. Речь об этом идет в пояснительной записке к проекту постановления о прогнозе экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы. Это постановление есть в повестке дня заседания Кабмина 29 июля.

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Так, ведомство ожидает роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2021 году на 4,6%, а в 2022 и 2023 годах – на 4,3% и 4,7% соответственно.

Также в прогнозе указано, что инфляция к декабрю 2021 года составит 7,3% по сравнению с декабрем 2020 года. Средняя инфляция в 2021 году по сравнению с 2020 годом прогнозируется на уровне 8,1%.

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Средняя зарплата в 2021 году по прогнозу составит 13 632 гривен, в 2022 и 2023 годах – 15 414 и 17 169 гривен соответственно. Сейчас средняя зарплата составляет 11 579 гривен. Уровень безработицы прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.

Тем временем в правительстве, ожидают, что падение украинской экономики в 2020 году может достичь 4-8%. Подробнее о том, как премьер-министр оценивает ситуацию в Украине, смотрите в сюжете:

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