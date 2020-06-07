Пандемия COVID-19 доведет до нищеты десятки миллионов людей: во Всемирном банке озвучили детали

Ее последствия, по словам президента Всемирного банка, действительно серьезны

Пандемия коронавируса сильно ударила по мировой экономике – из-за нее в крайней нищете могут оказаться 60 миллионов человек. С таким заявлением выступил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс в интервью BBC Radio 4.

"Из-за активности коронавируса 60 миллионов человек могут оказаться в "крайней нищете". Непосредственные последствия потери дохода, а также медицинские и социальные последствия действительно серьезны", – сказал Малпасс.

По его словам, более 60 миллионов человек могут оказаться в ситуации, когда им приходится жить менее чем на 1 фунт стерлингов в день (33,68 грн).

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Президент Всемирного банка отметил, что пандемия коронавируса является "вредным ударом" для мировой экономики. Это повлияет на миллиарды доходов населения. Экономические последствия коронавирусного кризиса могут длиться десятилетия.

Добавим, что Всемирный банк определяет "крайнюю бедность" как условие, если человек живет менее чем на 1,90 долларов США (1,55 фунтов стерлингов или 52,20 грн) в день.

Напомним, ранее сообщалось, что страны G20 инвестируют более 5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса.

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