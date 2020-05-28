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Паспорт вместе с ИНН: в Украине запустили новую цифровую услугу

28 мая, 13:30

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Услуга ID-14 доступна для тех, кто впервые обращается за оформлением паспорта-карточки

Украинские подростки смогут одновременно оформить свой первый паспорт и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). О внедрении такой услуги под названием "ID-14" сообщило Министерство цифровой трансформации Украины, которое ранее разрешило добавлять на ID-карту электронную подпись.

"Запуск услуги ID-14 уменьшает бюрократическую нагрузка на граждан, минимизируя количество визитов в госорганы. Отныне дети при достижении 14 лет могут одновременно получить паспорт и номер налогоплательщика, потратив до 15 минут времени на заполнение заявления", – говорится в сообщении.

Услуга является бесплатной. Чтобы ей воспользоваться, нужно посетить Центр обслуживания налогоплательщиков и подать заявление на получение ИНН, а также обратиться в отдел Госмиграционной службы по оформлению паспорта, или в "Паспортный сервис", или в Центр предоставления админуслуг, который занимается такими вопросами.

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С собой нужно иметь такие документы:

  • свидетельство о рождении;
  • справка о регистрации места жительства (при наличии);
  • документы, удостоверяющие личность одного из родителей.

"Во время карантина услуга доступна по месту обращения, а после его завершения – по месту жительства", – предупредили в министерстве.

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Кроме того, в Минцифры и Верховной Раде разработали предложения к изменению Налогового кодекса, которые позволят использовать ID-карту с ИНН наравне с документом, официально подтверждающим номер.

"Это позволит ликвидировать использование справки с номером налогоплательщика, которая сегодня является самой популярной среди украинцев – оформлено более 40 млн таких справок", - объяснили в ведомстве.

Напомним, сейчас каждый украинец, у которого есть ID-карта или биометрический загранпаспорт, может загрузить на смартфон электронный аналог документа и не носить с собой бумажное или пластиковое удостоверение личности. Какие еще государственные услуги в "цифре" предоставляют украинцам, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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