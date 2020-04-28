В Украине вместо бумажных паспортов можно использовать телефоны – юрист раскрыл детали новшества

Паспорт теперь можно носить в смартфоне. В Украине запустили электронный паспорт в приложении "Дія". Он имеет такую же юридическую силу, как и обычный паспорт, – Кабмин сделал его аналогом официального документа.

Теперь электронный паспорт можно предъявлять как удостоверение личности, если остановит полиция. Также электронный паспорт можно предъявлять на почте, в банках, в магазине при покупке алкогольных напитков или сигарет, в больнице, в библиотеках, отелях. Он подойдет для получения административных и телекоммуникационных услуг, возврата уплаченных за товар денег. По электронному паспорту можно принимать участие в выборах президента, парламента и на местных выборах.

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Однако в ­постановлении Кабмина об электронном паспорте есть примечание: органы власти могут принимать цифровой документ, если у них есть возможность считать QR-код, чтобы проверить паспорт. А банки, почтовые службы, отели и так далее могут на свое усмотрение решать – принимать электронный паспорт или нет.

Чтобы электронный паспорт стал аналогом обычного паспорта, надо вносить изменения в закон "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", замечает юрист.

"Нужно отметить, что это экспериментальный проект. В закон еще не внесены изменения, из-за чего могут возникнуть коллизии. То есть, нельзя сказать, что именно этот документ в приложении "Дія" является документом в понимании закона", – говорит Александр Гришаков, юрист, адвокат, руководящий партнер компании "Grishakov Law Company".

Напомним, правительство заявило, что благодаря приложению "Дія" 100% государственных услуг станут доступны онлайн до 2024 года и 50 основных услуг – уже в 2020 году. На первых порах в приложение добавят ТОП-50 услуг, по которым больше всего обращений. А это регистрация ЧП, юрлиц, еМалятко, услуги для перевозчиков и строителей, для владельцев авто.

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