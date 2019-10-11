Пайщики в пролете: эксперты оценили новую модель рынка земли

Запрет на покупку земли иностранцами до 2024 года по-разному отразится на участниках рынка

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В Украине все-таки могут запретить иностранцам покупать землю сельскохозяйственного назначения. Правда, лишь до 2024 года, и то, за исключением тех компаний с международным капиталом, которые уже арендуют участки в стране. Ввести поэтапный рынок земли с переходным периодом предложила группа депутатов "Слуги народа" после пресс-марафона президента Владимира Зеленского.

Какие риски для экономики возможны в случае, если Верховная Рада проголосует за эту модель открытия рынка, сайт "Сегодня" узнал у экспертов.

Старший экономист проекта "Поддержка реформ в сельском хозяйстве и земельных отношениях в Украине" Киевской школы экономики Олег Нивьевский, называет рынок земли без иностранцев "потерянными возможностями".

"Украина теряет в плане дополнительных инвестиций, технологий, знаний… С точки зрения экономики, недопуск иностранцев – это, прежде всего, снижение спроса, а снижение спроса – это снижение цены на землю, а если ниже цена – это значит, что больше неэффективных производителей будут оставаться в секторе", – говорит экономист.

По его словам, низкая продуктивность в агросекторе ставит под вопрос возможность ускорить экономический рост.

"Менее эффективные производители, меньший рост, меньшая добавленная стоимость в секторе – меньшие зарплаты, налоги… А это меньше возможностей для развития сельских территорий", – добавил он.

В целом, говорит эксперт, предложенная модель более выгодна для работающих в Украине крупных игроков, которые заинтересованы увеличить земельный банк, ведь реализовать свой замысел они смогут с меньшими затратами.

А Дмитрий Яблоновский, заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии, отмечает: в рамках предложенной модели доход пайщиков будет ниже, поскольку и стоимость аренды, и цена на землю будут относительно ниже из-за ограниченного спроса. Но с другой стороны, именно в среде этой категории населения бытовало больше всего страхов относительно иностранцев.

"Собственники паев могут получить меньшую цену за свой пай из-за этого. Им это не очень выгодно. Но если вы спросите их о том, хотят ли они, чтобы покупали их землю иностранцы, они ответят нет. Поэтому с точки зрения денег – они возможно проиграют, но с точки зрения того, что если они действительно не хотят, чтобы землю скупали иностранцы, они получат это", – сказал Яблоновский.

Несмотря на открывающуюся возможность купить землю за цену ниже той, которая была бы при полноценном рынке земли, остается неравенство малых фермеров в сравнении с другими желающими приобрести участок. Таким образом вопрос кредитования – актуальный, подчеркивает Яблоновский.

В то же время, продолжает он, отсрочка полного открытия рынка земли не окажет существенного влияния на экономику.

"С одной стороны – приток иностранцев… это был бы приток валюты, но он был бы несколько спекулятивный и разовый. Одно дело, когда заходят долгосрочные инвестиции и создают рабочие места", – добавляет экономист.

Напомним, новый законопроект о рынке земли был внесен в Верховную Раду 10 октября после того, как президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал проект Кабмина.

Предложенный Кабмином законопроект предусматривает, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, а также территориальные общины и само государство. Таким образом, в правительственном законопроекте предполагается, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине.

Как известно, мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в Украине в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория до 2020 года подписал пятый президент Петр Порошенко в феврале-2019. Но если в Верховной Раде решат просто снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент сначала должен рассмотреть и принять закон об обороте земель, который бы урегулировал все аспекты продажи участков.

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