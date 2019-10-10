Законопроект о рынке земли изменят: Зеленский назвал проблемы

Президент признал, что сейчас с земельным законом "не все в порядке"

/ Фото: president.gov.ua

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После запуска рынка земли в Украине право на покупку земельных участков "какое-то время" должны иметь только украинцы. Об этом заявил 10 октября президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона.

Глава государства признал, что сейчас "не все в порядке" с земельным законом.

"Я встретился со многими фермерами, услышал их, мы достигли понимания… Они рассказали, какие проблемы. Теперь я говорю, что ни в коем случае нельзя нести этот закон в Верховную Раду, пока не выписали и не урегулировали все эти пункты", – сказал Зеленский.

По его словам, закон должен предусматривать, что гражданин Украины может свободно распоряжаться своей землей.

"Он должен быть собственником, он должен иметь финансовые, кредитные льготы, если он работает на этой земле. Еще больше льгот должно быть у того, кто и сейчас на этой земле работает и хочет просто стать ее собственником", – сказал президент.

Он подчеркнул, что земля ни в коем случае не должна продаваться иностранцам после запуска рынка земли.

"Вот это все должно быть выписано в новом законе или в новой редакции. У нас есть проблемы с иностранцами. Какое-то время мы должны продавать землю только украинцам. А потом уже, сами фермеры так говорят, когда наши уже купили, когда уже есть льготы, можно открыть рынок для других – иностранных компаний, которые будут работать на этой земле. Но это через несколько лет, это второй этап. Не урегулирован, собственно, такой вопрос. Сейчас есть иностранцы, которые работают на нашей земле. Они арендаторы. Вы же не можете сказать: "Мы вашу землю продадим украинцам". Нужно найти коммерческие отношения с этими иностранцами и все. Несколько вопросов мы урегулируем, и тогда общество воспримет это (земельную реформу. – Ред.)", – заявил глава государства.

При этом Зеленский заявил, что срок принятия законопроекта остается прежним – до 1 декабря.

"Мы должны успеть", – резюмировал президент.

Напомним, что сейчас предложенный Кабмином законопроект предусматривает, что сельхозземлю смогут купить: любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные общины и само государство.

Новости "Сегодня" писали, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенков феврале-2019.

25 сентября Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. В документе предлагается разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что это первый проект закона из пакета по земельной реформе. По его словам, еще ряд законов внесут в парламент народные депутаты, которые работают с Кабмином в одной рабочей группе.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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