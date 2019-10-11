Переходный период и санкции: что предложили в новом законопроекте о рынке земли

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Новый законопроект о рынке земли, который внесли в Верховную Раду, предусматривает переходный период при открытии рынка сельхозземель в Украине. Об этом говорится в тексте законопроекта № 2178-10 и пояснительной записке к нему, которые уже опубликованы на официальном сайте Верховной Рады.

Предполагается, что переходный период продлится до 1 января 2024 года. В этот период иностранцы не смогут покупать украинские поля. Запрет будет распространяться и на зарегистрированные в Украине компании, конечными бенефициарами которых являются не граждане нашей страны. Не будут допускаться к покупке земли и лица без гражданства.

Впрочем, планируются и исключения. Например иностранцы, чьи фирмы уже работают на украинской земле не меньше трех лет, все же смогут купить землю, которую сейчас арендуют. В целом обеспечивается преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.

"Требования не распространяются на случаи приобретения в собственность земельных участков их арендаторами, которые являются сельскохозяйственными товаропроизводителями, если с момента государственной регистрации юридического лица – приобретателя права собственности прошло не менее трех лет, а также на случаи приобретения в собственность указанными лицами земельных участков", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Инициируются и ограничения на количество приобретенной земли – лимит прописан на уровне 8% сельскохозяйственных земель области и 0,5% сельскохозяйственных земель Украины.

Также документ предлагает устанавливать минимальную стартовую цену продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах. Эта цена должна быть не ниже нормативной денежной оценки.

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Кроме того, закон "О санкциях" дополняется новым видом санкций - "запрет на приобретение в собственность земельных участков".

"Такие санкции вводятся решением президента Украины по представлению Совета национальной безопасности и обороны Украины и утверждаются постановлением Верховной Рады Украины. Под санкции могут подпадать иностранные государства, неопределенный круг лиц определенной деятельности (секторальные санкции) и отдельные юридические и физические лица", – отмечается в пояснительной записке.

Напомним, новый законопроект о рынке земли был внесен в Верховную Раду 10 октября после того, как президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал проект Кабмина.

Предложенный Кабмином законопроект предусматривает, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, а также территориальные общины и само государство. Таким образом, в правительственном законопроекте предполагается, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине.

Как известно, мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в Украине в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория до 2020 года подписал пятый президент Петр Порошенко в феврале-2019. Но если в Верховной Раде решат просто снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент сначала должен рассмотреть и принять закон об обороте земель, который бы урегулировал все аспекты продажи участков.

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