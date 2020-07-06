Печатный станок и запуск экономики: в НБУ рассказали, чего ждать украинцам

По словам Данилишина, уровень монетизации экономики снизился вдвое за последние пять лет

В Национальном банке рассматривают варианты, как насытить экономику финансовыми ресурсами, однако речь о включении "печатного станка" не идет. Об этом заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин, который также дал прогноз о дальнейшем курсе гривни.

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"Будет ли Национальный банк осуществлять неконтролируемую эмиссию денег? Неконтролируемую – никогда и ни при каких условиях!", - написал он в Facebook.

Данилишин напомнил, что эмиссия денег является одной из базовых функций центрального банка, "она должна быть достаточной для обеспечения экономической жизнедеятельности государства, однако не создавать давления на цены".

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"В результате падения экономической активности и кредитования экономики уровень монетизации экономики Украины сократился до 36% ВВП – почти вдвое за последние 5 лет... Это существенно замедлило рост экономики, а инфляция намного ниже целевого значения", - написал он.

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Но, по словам Данилишина, речь не идет о неконтролируемом увеличении денежной массы.

"Однако у Национального банка есть достаточный инструментарий и пространство для более активного насыщения экономики финансовыми ресурсами по приемлемой стоимости без усиления инфляционного давления", – заявил глава Совета НБУ.

Тем временем, экс-глава НБУ Яков Смолий ответил на обвинения в "искусственном" обесценивании гривни.

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