Пенсии, налоги, акцизы и цены: что изменилось в Украине за неделю

Что хорошо, а что плохо в принятом госбюджете на 2019 год и на сколько вырастут минимальные пенсии – читайте в специальном материале сайта "Сегодня" о главных экономических событиях уходящей недели.

Эксперты назвали главные риски госбюджета-2019

Самое важное событие в экономической жизни страны на этой неделе – конечно же, принятие Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год. Правда, эксперты не уверены, что главную смету страны удастся реализовать в полном объеме: в принятом Радой проекте госбюджета есть определенные риски. К такому выводу пришли аналитики Центра экономических стратегий (CES), которые, собственно, и перечислили сайту "Сегодня" главные риски бюджета на 2019 год.

"В доработанном проекте бюджета ко второму чтению по сравнению с первоначальным проектом бюджета много относительно небольших изменений, но все они – результат "больших бюджетных баталий" в парламенте. Уже который год между первым и вторым чтением правительство как искусный ювелир находит дополнительные ресурсы – и доходы, и расходы увеличиваются примерно на одинаковую сумму, так чтобы не "пострадал" показатель бюджетного дефицита. Последний – "сакральная" цифра, согласованная с МВФ, ее трогать "нельзя", – считают эксперты.

Они отмечают, что в этом году "перекройка" бюджетных показателей привела к увеличению плана по доходам и расходам государственного бюджета на 17,7 млрд, т.е. 1,8%.

По их словам, основные риски бюджета-2019 таковы:

со стороны расходов: есть риск того, что расходы на финансирование субсидий недооценены в случае повышения цен на газ;

со стороны финансирования: недовыполнение в части финансирования дефицита из-за потребности в рефинансировании долгов и "слишком оптимистичных" ожиданий от приватизации.

Впрочем, глава Минфина Оксана Маркарова считает, что в 2019 году есть шансы получить от приватизации 17 млрд грн.

Нардепы снова решили наполнять бюджет за счет курильщиков

23 ноября Рада изменила Налоговый кодекс. Авторы законопроекта уверены, что увеличение ставок позволит сбалансировать бюджет на 2019 год.

Так, бы принят во втором чтении законопроект № 9260 о повышении некоторых налогов и снижении лимита стоимости беспошлинных посылок. "За" проголосовали 236 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Решение принято в ходе так называемого "бюджетного дня" (а по факту – ночи) в парламенте: еще вечером 22 ноября Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс и теперь сможет проголосовать по государственной смете на 2019 год. При этом доходы от изменения Налогового кодекса уже учтены в проекте бюджета-2019 при подготовке документа ко второму чтению.

Так, парламент решил повысить ставки экологического налога на выбросы парниковых газов в 24,4 раза – до 10 гривен за тонну; ставки налога на пользование недрами для добычи железной руды на 0,8%; ставки налога на пользование недрами для добычи нефти на 2% и рентную плату за пользование лесом на 50%.

Самая скверная новость ожидает курильщиков: ставки акцизного налога на табачные изделия теперь вырастут еще на 9%.

Кроме того, изменяются правила ввоза международных посылок в Украину. Предприятия почтовой связи и доставки станут "налоговыми агентами". Это обяжет почтовиков с 1 января 2019 года платить НДС от имени получателя посылки, стоимость которой превышает 150 евро. А с 1 июля 2019 года минимальная стоимость посылок, которая будет облагаться НДС, уменьшится до 100 евро.

Напомним, также обсуждалась идея обложить 20%-м налогом международные посылки, стоимость которых превышает 22 евро. Ранее этот документ уже снимался с повестки дня из-за того, что общественное недовольство этим налогом вызвало широкий общественный резонанс.

Пенсия вырастет, но не намного и не для всех

Есть и хорошие новости: минимальная пенсия в Украине вырастет на 62 гривни. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает пресс-служба правительства.

"С 1 декабря этого года прожиточный минимум и минимальный размер пенсий возрастет до 1497 гривен. Соответствующий перерасчет будет осуществлен также всем пенсионерам, размер пенсий которых зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц", – отметил Розенко.

Сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 1435 гривен. То есть рост составит всего-навсего 62 гривни.

Следующее повышение пенсий начнется с 1 января 2019 года. Оно коснется, в первую очередь, военных пенсионеров. Массовая индексация пенсий запланирована на март-2019. Как отметил Розенко, по результатам этого повышения выплаты пенсионерам вырастут на 12-17%.

Рост прожиточного минимума запланирован и в проекте бюджета-2019. Предполагается, что прожиточный минимум будет повышаться дважды: с 1 июля 2019 года до 1936 грн и с 1 декабря – до 2027 грн.

Нужно отметить, что в МВФ удовлетворены тем, как в Украине продвигается пенсионная реформа. Как заявлял глава миссии Рон ван Роден на встрече с министром соцполитики Украины Андреем Ревой, реформа дает ожидаемые результаты.

В Кабмине рассказали, почему дорогой газ для населения – это хорошо

Кабмин рассчитал экономический эффект от роста тарифов для населения: оказывается, повышение цены на газ принесет бюджету миллиарды гривен. Об этом говорится в проекте закона о госбюджете-2019, который был принял Радой в ночь на 23 ноября.

"Дополнительный ресурс составляет 9 млрд гривен за счет повышения цены на газ для обеспечения бытовых потребителей и производителей тепловой энергии по решению правительства", – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Напомним, что цены на газ для населения в Украине повысились с 1 ноября. Такое требование предусмотрено постановлением Кабинета министров от 19 октября 2018 года № 867.

В "Нафтогазе" подсчитали, что конечная цена газа для населения теперь составляет 8548,92 грн за тысячу кубометров. В этот тариф уже включена стоимость доставки газа и его распределения, а также НДС. Эти тарифы останутся без изменений до самого конца нынешнего отопительного сезона, то есть до весны 2019 года.

Если до повышения цены на газ для населения кубометр газа стоил 6 гривен 96 копеек, то с 1 ноября цена вырастет на полторы гривни – до 8 гривен 55 копеек. Так, если обогрев частного дома на 200 кубов газа в прошлом году обходился в 1392 гривни, то в этом году – уже на триста гривен больше.