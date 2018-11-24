"Сакральная" цифра и субсидии: названы главные риски бюджета на 2019 год

Вчера, 15:37

Аналитики не уверены, что главную сметы страны удастся реализовать в полном объеме


В принятом Верховной Радой проекте государственного бюджета Украины на 2019 год есть определенные риски. К такому выводу пришли аналитики Центра экономических стратегий (CES).

"В доработанном проекте бюджета ко второму чтению по сравнению с первоначальным проектом бюджета много относительно небольших изменений, но все они – результат "больших бюджетных баталий" в парламенте. Уже который год между первым и вторым чтением правительство как искусный ювелир находит дополнительные ресурсы – и доходы, и расходы увеличиваются примерно на одинаковую сумму, так чтобы не "пострадал" показатель бюджетного дефицита. Последний – "сакральная" цифра согласована с МВФ, ее трогать "нельзя", – считают эксперты.

Они отмечают, что в этом году "перекройка" бюджетных показателей привела к увеличению плана по доходам и расходам государственного бюджета на 17,7 млрд, т.е. 1,8%.

"С одной стороны, эти изменения довольно скромными, если учесть, что речь идет о бюджете года двойных выборов. С другой стороны, прохождение пикового долговой нагрузки в следующем году никто не отменял, а это требует сдержанности", – подчеркивают специалисты.

По их словам, основные риски бюджета-2019 таковы:

  • со стороны расходов: есть риск того, что расходы на финансирование субсидий недооценены в случае повышения цен на газ;
  • со стороны финансирования: недовыполнение в части финансирования дефицита из-за потребности в рефинансировании долгов и "слишком оптимистичных" ожиданий от приватизации. 

Впрочем, глава Минфина Оксана Маркарова считает, что в 2019 году есть шансы получить от приватизации 17 млрд грн.

Как отмечают аналитики CES, пиковый период выплат по внешним долгам является ключевым ограничивающим фактором для бюджета.

"На 2019 год приходится почти вдвое выше сумма погашений по внешним долгам (4,3 млрд долл. ,или 3,3% ВВП), и на 30% выше – по внутренним долгам, чем в этом году. Высокий уровень расходов на обслуживание и погашение долгов не позволяет уменьшать налоговую нагрузку, ограничивает возможности для роста бюджетных расходов и несет риски рефинансирования", – резюмируют специалисты.

Как сообщалось, пленарное заседание, на котором принимался главный финансовый документ страны, продолжалось в общей сложности 20 часов. Читайте подробней, как принимался бюджет Украины на 2019 год.
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"Сегодня"

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